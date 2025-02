Kennedy, Patel e Gabbard: Troika aterrorizante de Trump

Com uma piscadela do vice -presidente JD Vance, o presidente Trump escapou com Pete Hegseth, um breve secretário de defesa em notas e muito tempo na desqualificação da bagagem pessoal. Líder da minoria do Senado de Chuck Schumer (DN.Y.) Ele chamou isso “Um dos indicados mais erráticos e não qualificados e não figuras que vimos nos tempos modernos”.

Com sorte, haverá alguém no Pentágono para rejeitar as políticas de defesa irregulares que comprometem nossa segurança nacional.

Mas Robert F. Kennedy Jr., Kash Patel e Tulsi Gabbard, nomeados para supervisionar a saúde pública, o FBI e a inteligência nacional, não são qualificados, sem renda e sem laços. Isso é realmente assustador.

Kennedy é o candidato anti -cuna de Trump para o Secretário de Saúde e Serviços Humanos. Além de administrar programas Medicare e Medicaid no país, o HHS possui em seu portfólio os Institutos Nacionais de Saúde, os Centros de Controle de Doenças e Administração de Alimentos e Medicamentos. Este é o nosso Centro de Pesquisa Científica e Cuidados Médicos a todos os americanos.

O senador Sheldon Whitehouse (Dr.I.), apreciando que o bem -estar geral -estar em jogo, ele disse a Kennedy: “Francamente, você assusta as pessoas”. Não é surpreendente. Uma dessas “pessoas” poderia incluir sua prima Caroline Kennedy, que disse que conheceu Bobby a vida toda e Caramba ele com uma carta ao Senado Como um “predador” que não tem “nenhuma experiência governamental, financeira ou médica”. Ela escreveu: “Seus pontos de vista sobre vacinas são perigosos e deliberadamente mal informados”.

Colocar alguém como Kennedy no comando do estabelecimento de assistência médica do país é imprudentemente perigosa. Os americanos podem morrer sem acesso aos mais recentes avanços científicos. As crianças podem morrer sem acesso a vacinas seguras e eficazes.

Trump quer que Kash Patel chefie o FBI. Basta dizer, J. Edgar Hoover, não é. Em seus comentários de abertura, o senador Chuck Grassley (R-Iowa) disse a Patel: “A confiança pública no FBI é baixa. Apenas 41 % do público americano acredita que o FBI está fazendo um bom trabalho … Sr. Patel, será seu trabalho restaurar a confiança do público e devolver o FBI à sua principal missão para combater o crime.

Alguma possibilidade. Patel é toda vingança política. Antes do comitê, Patel não tinha abertura e credibilidade, esforçando -se para descrever seu passado e caracterizar com precisão suas supostas realizações.

Senador Dick Durbin. Patel mudou de posição, alegando que não tem uma “lista de inimigos”; De fato, ele publicou Tal lista Como um apêndice em um livro de 2023, e isso não lançaria pesquisas de vingança. Patel pode estar dizendo agora com sua confirmação na linha, mas isso mal restaura “confiança do público no FBI”.

Não são apenas os democratas que têm reservas profundas sobre Patel. Procurador -geral de Trump, Bill Barr, Patel rejeitado Como possível vice -diretor do FBI, afirmando que Patel seria designado em “meu corpo”. Esse é um medicamento poderoso do “Hatchet Man” de Trump, que cometeu a independência necessária do Departamento de Justiça. E quando em seu primeiro governo, Trump planejava nomear o vice -diretor da Patel da CIA, Gina Haspel, chefe da agência, ameaçou renunciar.

Patel tem uma natureza vingativa. Quando um repórter do Atlântico Ele procurou entrevistar “Muitos dos quase quarenta” dos ex -colegas de Patel, temendo certas represálias, disseram que o fariam apenas se pudessem permanecer anonimato.

Durbin Ele resumiu isso Muito bom: “O povo americano merece um diretor do FBI focado em manter nossas famílias a salvo de terrorismo, tráfico de drogas e crimes violentos, não a lista de verificação de reclamações neste livro. Sr. Patel, seu registro deixa claro que você não é essa pessoa.

Quanto a Tulsi Gabbard, até o Conselho Editorial de Rupert Murdoch Wall Street Journal não gosta.

Em um editorial estridente, a revista criticou a oposição de Gabbard à Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, que permite ao governo monitorar estrangeiros no exterior sem uma ordem judicial. A informação entra em um banco de dados, cerca de 60 % da qual entra na sessão de inteligência diária do presidente. Em alguns casos, a comunidade de inteligência pode fazer consultas sobre o povo americano sob diretrizes estritas impostas pelo Congresso. Isso não é um problema de esquerda-direita. É importante a segurança nacional as coisas necessárias para combater o terrorismo que tenha um apoio bipartidário esmagador.

Infelizmente, Gabbard ignorou os problemas. “As ordens gerais de prisão devem ser necessárias antes que uma agência faça uma consulta do povo americano”, disse o Senado ao Senado por escrito, “exceto em circunstâncias exigentes”. Ela enfatizou essa opinião em resposta a uma pergunta do senador Ron Wyden (D-Wisc.).

Gabbard se virou. Seu argumento era idêntico ao fato pelos democratas extremos de esquerda, que o Congresso rejeitou. O conselho editorial da revista acredita corretamente que o tempo envolvido na obtenção de uma ordem judicial que exige que a aprovação do tribunal impedisse o governo de monitorar ameaças terroristas em tempo real. Enquanto agentes e advogados estão atenuando, o relógio está funcionando na bomba de tempo, ou o avião está sendo sequestrado e em direção ao seu alvo.

Gabbard não fazia ideia. Quando o senador John Cornyn (republicano do Texas) perguntou o que ele diria a um juiz para estabelecer uma causa provável para uma ordem judicial, ele não teve resposta, protestando que “este é o centro do debate”.

Tudo isso, além da visão otimista de Gabbard da invasão de Putin da Ucrânia e de seus vínculos com a Síria de Assad, faz de sua indicação uma não cenário. A revista disse bem: “O Senado pode fazer Trump e o país, um favor rejeitando um diretor nacional de inteligência que não entende as ferramentas vitais do trabalho”.

Se esses indicados me assustam, como muitas outras pessoas, certamente há uma grande causa provável.

James D. Zirin, autor e analista jurídico, é ex -promotor federal no Distrito Sul de Nova York. Ele também é o apresentador do programa de televisão pública e podcast Conversas com Jim Zirin.

