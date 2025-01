Kerala BJP sinaliza mudança geracional com Boost for Women, Christian e SC/ST Representation in Leadership

Presidente do Presidente K. Surnendran (Atribuição) – Arquivo de imagem | Crédito da foto: magro

A Unidade Kerala do Partido Bharatiya Janata (BJP) sinalizou uma mudança geracional na liderança com maior representação de mulheres, jovens, cristãos, castas programadas (SC) e tribos programadas (ST) e comunidades de classes atrasadas em posições organizacionais de topo da cabine do suporte da cabine nivelado e para cima.

Discursando em uma entrevista coletiva em Thrissur na segunda-feira (27 de janeiro de 2025), o presidente estadual do BJP, K. Surendran, disse que os indicados do partido para presidentes de estandes e comitês distritais tendem a um grupo demográfico mais jovem. Surendran disse que o BJP também teria muçulmanos em posições de liderança.

No entanto, ele se recusou a presumir se renunciaria ao cargo de presidente estadual do BJP. Surendran afirmou que a escolha do presidente do estado era “prerrogativa da liderança nacional”.

‘Mudança inevitável’

“O PCI(M) e o Congresso têm uma liderança moribunda e geriátrica que se recusa a renunciar ao poder. Em contraste, o BJP acolhe bem as mudanças geracionais, e a mudança de liderança é inevitável numa organização política dinâmica e em constante evolução”, acrescentou.

Surendran rejeitou relatos da mídia de que a unidade do BJP em Kerala estava repleta de partidarismo. “O grupo Muraleedharan, o grupo Sobha Surendran e a facção PK Krishnadas são frutos da imaginação febril da mídia”, acrescentou.

Na questão do BDJS

Surendran parecia certo de que o Bharath Dharma Jana Sena (BDJS), a frente política do Yogam do SNDP, permaneceria na Aliança Democrática Nacional (NDA), apesar do comitê distrital de Kottayam da classe predominantemente atrasada, ter aprovado uma resolução contra a Aliança Nacional na Aliança Nacional. .

“O BDJS tem empatia ideológica com a NDA. Além disso, o líder do BDJS, Thenhar Vellappally (vice-presidente do Yogam SNDP), não tomou tal decisão”, acrescentou.

Palakkad ‘Mutínio’

Surendran disse que expulsou os “esforços do líder do BJP, Sandeep Varier, para ajudar” o Congresso a capturar o município de Palakkad, “roubando o partidarismo na unidade distrital do partido não daria frutos”.

Surendran também indicou que o BJP lançou as bases para a iminente campanha eleitoral local, estabelecendo comissões de 11 membros em 18.000 das 24.000 assembleias de voto no estado.

Cada comitê tem um presidente e 11 membros. O BJP estabeleceu pelo menos 500 membros principais do partido como pré-requisito para iniciar um comitê estande. As mulheres chefiaram 30% dos comitês eleitorais do BJP.

Surendran admitiu que o BJP tem pouca influência em 60% das mesas de voto em Malappuram, 10% em Kasaragod (10%) e cerca de 30% em Kannur.

O BJP dividiu os mapas eleitorais de Kerala em 30 “zonas distritais”. Os seus nomeados para os cargos de presidente da zona distrital incluíam 34 mulheres, 14 líderes comunitários cristãos, 34 líderes de castas/tribos regulares e membros das comunidades Nair e Ezhava. “Nem o CPI(M) nem o Congresso têm uma mulher como presidente distrital”, disse ele.

Sr. Surendran disse que muitos processos informaram o procedimento de nomeação. O partido enfatizou conexões de base com os eleitores, qualidades de liderança e habilidades de comunicação e falar em público. A demografia de casta, comunidade e idade também teve influência.