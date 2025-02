Kerala CM Pinarayi Vijayan Críticas ao PP Divya na Conferência do Distrito da CPI (M) Kannur

O primeiro -ministro de Kerala, Pinarayi Vijayan, criticou o membro do Partido Comunista da Índia (marxista) (IPC (M)) e ex -presidente do distrito de Kannur, pp Divya, por sua “falta de vigilância” em relação à morte do magistrado do distrito adicional de Kannur (ADM) K. Naveen Babu.

Falando na Conferência do Distrito da CPI (M), o Sr. Vijayan disse que a Sra. Divya “não poderia exercer a cautela necessária enquanto ocupava uma posição responsável”. Ele também defendeu a ação tomada pela unidade do distrito de Pathanamthitta do partido em relação à questão, afirmando que “não havia nada de errado com seu foco”.

Respondendo às críticas de que o partido agiu sob pressão da mídia, Vijayan esclareceu que todas as decisões foram tomadas após a discussão interna em vários níveis. Ele também reconheceu as preocupações levantadas em várias reuniões de partidos sobre a crescente desconexão entre o líder e o público, pedindo aos líderes que “abordem essa lacuna com a maturidade”.

Segundo os relatos, o relatório do trabalho apresentado na conferência criticou os controversos comentários da sra. Divya na reunião de despedida da ADM Naveen Babu, com representantes do partido que expressam opiniões mistas, alguns que o apóiam e outros denunciando sua conduta como ” imaturo.” Os críticos a acusaram de tentar se estabelecer como um centro de poder e alguns argumentaram que a ação disciplinar do partido contra ela criou a impressão de que ela havia cedido a um “julgamento da mídia”.

Enquanto isso, a Conferência do Distrito da CPI (M) conclui na segunda -feira (3 de fevereiro de 2024), e o primeiro -ministro inaugura a sessão final em Talparamba.