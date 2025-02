Kerala desenha um ‘Guia do Cidadão para o Orçamento’

A capa do ‘Citizen Guide for Budget 2025-26.

Na página 12 do ‘Guia do Cidadão Orçamentário’, dois Piecharts tentam descrever as receitas e despesas do governo no promotor 2025-26 da maneira mais simples possível; Como uma única rupia é coletada como renda do governo e a maneira como é gasta.

Pela primeira vez, o governo do estado preparou um ‘Guia do Cidadão para o orçamento’ para acompanhar os documentos anuais do orçamento. A idéia é tornar o orçamento um documento mais amigável para o público, de acordo com o departamento de finanças.

Conubriado na Assembléia como um documento separado, juntamente com o orçamento do estado na sexta -feira, o guia de 27 páginas, localizado em Malayalam, se junta a uma lista crescente de documentos temáticos, como o orçamento de gênero e infantil, o orçamento e desenvolvimento da investigação, e e, e, e, e, desde o ano passado, o orçamento ambiental.

O Ministro das Finanças, Kn Balagopal, descreveu a nova iniciativa como um guia rápido e simples para o público sobre os anúncios, esquemas e estatísticas apresentados no orçamento.

O orçamento é frequentemente percebido como um documento complexo e o Guia dos Cidadãos, que será uma característica regular a partir de agora, foi projetada para aproximar o público do processo orçamentário anual.

O guia usa gráficos e gráficos simples para explicar as diferentes características do orçamento de 2025-26. “Ele explica como os fundos públicos, as receitas do governo são administradas e como a renda é usada”, disse o ministro das Finanças em seu prefácio ao documento Thin.

A primeira edição do guia possui 17 capítulos, que lidam com vários aspectos do processo orçamentário, como a declaração sobre despesas de renda e renda projetadas em 2025-26, progresso de formulários e meios, despesas de capital, imposto de renda próprio e não impostos , bem como um glossário em termos comuns usados ​​no orçamento.

Em seu capítulo final, o guia também fornece uma rápida visão dos dados financeiros do estado nos últimos 25 anos.