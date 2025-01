Kerala HC concede fiança a Boby Chemmanur

Foto de arquivo do empresário Boby Chemmanur | Crédito da foto: PTI

O Tribunal Superior de Kerala concedeu fiança na terça-feira (14 de janeiro de 2025) ao empresário Boby Chemmanur, no caso de assédio sexual registrado contra ele após denúncia apresentada por uma atriz.

Ele foi preso em conexão com o caso e permaneceu sob custódia judicial na quinta-feira, depois que o Tribunal Judicial Principal de Ernakulam rejeitou seu pedido de fiança. Além de assédio sexual (seção 75 do BNS), o Sr. Chemmanur foi acusado de publicar ou transmitir material obsceno em formato eletrônico, de acordo com a seção 67 da Lei de Tecnologia da Informação.

Ao conceder-lhe fiança, o Tribunal Superior recusou-se a aceitar o seu argumento de que as referências que fez contra o ator não tinham duplo sentido. O promotor se opôs à fiança e afirmou que o empresário costumava fazer referências indecentes em público.

O tribunal disse que qualquer Malayalee que leia a Declaração da Primeira Informação pode facilmente compreender que as palavras usadas pelo Sr. Chemmanur tinham um duplo significado. “A vergonha do corpo não é aceitável em nossa sociedade. Comentários sobre o corpo de uma pessoa, como muito gordo, muito magro, muito baixo, muito alto, muito moreno, etc., devem ser evitados. Os corpos, mentes e corações das pessoas mudarão. “Todos devem estar atentos ao fazer comentários sobre os outros, sejam homens ou mulheres.”

As condições da fiança incluem a execução de uma fiança de ₹ 50.000, com duas fianças solventes cada uma no mesmo valor.