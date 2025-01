Kerala HC pede aos líderes do CPI(M), do CPI e do Congresso que compareçam por desacato ao processo judicial

Uma bancada de divisão do Tribunal Superior de Kerala pediu na quinta-feira ao secretário de Estado do Partido Comunista da Índia (Marxista) (CPI(M)), MV Govindan, ao secretário de Estado do Partido Comunista da Índia (CPI), Binoy Viswam, e a vários outros líderes do CPI(M) ), a CPI e o Congresso comparecerão pessoalmente perante o tribunal em 10 de fevereiro em um processo de desacato movido contra eles por realizarem reuniões em violação à ordem do Tribunal Superior. proíbe reuniões em vias e calçadas públicas.

No entanto, a bancada composta pelo juiz Anil K. Narendran e pelo juiz Muralee Krishna S. dispensou o comparecimento pessoal de dois outros entrevistados, o chefe da polícia estadual Shaik Darvesh Saheb e a secretária-chefe Sarada Muraleedharan.

O tribunal também emitiu notificações ao Sr. Govindan e aos líderes do CPI(M) Kadakampally Surendran, M. Vijayakumar, VK Prasanth, V. Joy, ao líder do CPI Panniyan Raveendran e aos líderes do Congresso TJ Vinod, MLA e Dominic Presentation e outros. Enquanto estão em curso processos de desacato contra o CPI(M) pela realização de uma reunião à beira da estrada na cidade de Thiruvanthapuram, estão em curso processos contra os líderes do CPI por participarem numa satyagraha de 36 horas, dia e noite, organizada pelo Conjunto do Conselho de Organizações de Serviço do Estado. no caminho em frente à secretaria.

Os líderes do Congresso, incluindo o presidente do Comitê do Congresso do Distrito de Ernakulam, Muhammed Shiyas, estão enfrentando desacato às acusações judiciais por organizar um protesto em frente à Kochi Corporation exigindo a renúncia do prefeito M. Anilkumar.

O tribunal aprovou a ordem numa petição apresentada por N. Prakash de Ernakulam visando um processo de desacato contra os líderes por violarem uma ordem judicial de 2010 que proíbe reuniões públicas nas estradas e ao longo delas.

Ao ouvir o caso do tribunal por desacato, o Tribunal observou que um caso prima facie foi estabelecido e a acção dos líderes não pode ser tomada de ânimo leve. O tribunal acrescentou que a reunião do CPI(M) deveria ter sido realizada num auditório. As reuniões do Conselho de Ação Conjunta e do líder do Congresso foram realizadas em ambientes temporários construídos às margens das estradas, causando transtornos aos cidadãos.