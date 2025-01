Kerala MLA Sunny Joseph pede à lei que ‘cozinhe javali com óleo de coco’ em vez de enterrá -lo

Sunny Joseph, um MLA do Congresso Sênior em Kerala, solicitou uma lei para “cozinhar javalis com óleo de coco” em vez de enterrá -los com querosene.

Falando em uma reunião em Kottiyoor em Kannur, Kerala, recentemente como parte do protesto de março ‘Malayora Jatha’ da oposição da UDF, o Sr. Joseph criticou a regra atual, que, segundo ele, exige que os jarros selvagens atirem com armas de licença . derramando querosene sobre eles.

“É necessária uma arma de fogo licenciada para atirar em um javali, mas em toda a Kottiyoor Panchayat, apenas uma pessoa tem uma arma licenciada. Então, como os agricultores podem proteger suas colheitas? Nesse momento, se um javali for acionado, deve ser enterrado com Querosene.

O Sr. Joseph, o MLA de Peravor, acrescentou que, se o UDF liderado pelo Congresso chegar ao poder, ele deve introduzir uma lei para permitir que a carne de javali seja cozida.

Seus comentários foram feitos na presença de líderes de alto nível, incluindo o líder da oposição VD Sathesan e o presidente da KPC, K. Sudhakaraan.

A marcha de protesto da UDF foi organizada para destacar as crescentes preocupações sobre ataques de vida selvagem e lutas financeiras dos agricultores nas regiões montanhosas de Kerala.