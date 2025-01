Kerala procura uma oferta justa no orçamento ferroviário, os pinos esperam na terceira e quarta linha

Com cerca de 90% dos trens que viajam dentro de Kerala na direção norte-sul que conectam Thiruvananthapuram e Mangaluru, eles estão superpovoados e as linhas ferroviárias existentes estão sobrecarregadas, as grandes esperanças do orçamento da União são apresentadas no sábado para o desenvolvimento de A infraestrutura do Estado Ferroviar. No último orçamento, Kerala recebeu um desembolso de ₹ 3.011 milhões de rúpias para o trabalho de desenvolvimento ferroviário. No entanto, as demandas pendentes dos desejos de Kerala ainda não foram figuradas na lista de prioridades do centro.

A principal demanda do estado é uma terceira e quarta linha entre Thiruvananthapuram e Mangaluru para executar trens em velocidades mais altas. De acordo com um memorando apresentado pelo estado ao centro, existem 627 curvas nessas ferrovias e a velocidade média de um trem de passageiros em Kerala não é de 45 km / h. Até os trens Vande Bharat em Kerala têm apenas uma velocidade média de 73 km / h. A maior taxa de ocupação dos serviços de Vande Bharat em Kerala, entre todos os trens de Vande Bharat introduzidos no país, mostra a disposição das pessoas para viajar em trens de alta velocidade, mesmo a um custo mais alto e a necessidade de um número maior de trens mais rápidos.

Aquisição de terras

Embora garantisse que Kerala estenda o apoio total ao Ministério das Ferrovias na aquisição e execução de projetos terrestres, o estado também solicitou a Namo Bharat Rapid Rail entre Thirvananthapuram e Mangaluru, de acordo com projetos semelhantes sancionados em Delhi e Bengaluru. O estado também buscou a intervenção do Ministro das Ferrovias da União para eliminar o projeto ferroviário de Angamali Sabari, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do estado, juntamente com a ajuda da peregrinação de Sabarimala.

A posição de Kerala atrasa o projeto de que sua participação de 50% no custo do projeto, que será assumido pelo Conselho de Investimentos de Infraestrutura de Kerala (KIIFB), deve estar completamente isento do limite de empréstimo do estado. Além disso, a aprovação para o projeto ferroviário Nilambur-Nanjangud, a seção Thalassarry-Mysuru, a nova linha ferroviária em Kanhangad-Panathur-Kaniyur, Ernakulam-Bengaluru Vande Bharat Train Services e melhorar a infraestrutura existente, incluindo a introdução da sinais automáticos para aumentar A velocidade da velocidade da velocidade dos trens são alguns dos projetos na lista de desejos do estado.

Tarefa hercúlea

Embora o relatório detalhado do projeto controverso do projeto ferroviário semi-alto da Silverline enviado para a aprovação final esteja pendente com o conselho ferroviário nos últimos anos, o estado é da opinião de que o desenho de uma terceira e quarta linha adicional será Sirva o objetivo de Kerala no momento, uma vez que definir 627 curvas ao longo das linhas ferroviárias existentes em Kerala é uma tarefa hercúlea sem interromper os serviços de trem, de acordo com as fontes.

Por outro lado, o conselho ferroviário alegou que a não -cooperação do estado acelerando a aquisição de terras para projetos sancionados está impedindo o crescimento do setor ferroviário em Kerala.