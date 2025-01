Kevin O’Leary, do Shark Tank, quer comprar o TikTok antes da proibição dos EUA

Com tiktok confrontado com uma possível proibição dos EUA, o investidor Kevin O’Leary anunciou planos para comprar a popular plataforma de mídia social. O’Leary, conhecido por seu papel em Shark Tank, se uniu ao bilionário Frank McCourt para liderar uma tentativa de salvar o TikTok do fechamento nos EUA. Agora muitos estão curiosos para saber se é verdade que Kevin O’Leary está comprando o TikTok.

Aqui estão mais detalhes.

Kevin O’Leary está comprando o TikTok em meio à proibição dos EUA?

Com a possibilidade de o TikTok enfrentar uma proibição nos EUA, está surgindo um grande impulso para comprar o aplicativo. O famoso investidor do Shark Tank, Kevin O’Leary, se uniu ao bilionário Frank McCourt para adquirir o TikTok. A mudança ocorre no momento em que os legisladores dos EUA estabelecem um prazo estrito para a controladora da TikTok, ByteDance, vender suas operações nos EUA até 19 de janeiro de 2025. Se a venda não for concretizada até então, o aplicativo poderá ser banido em todo o país. Isto excluirá milhões de usuários americanos.

Frank McCourt, fundador do Project Freedom, está liderando a iniciativa com um plano chamado “The People’s Bid for TikTok”. McCourt está trabalhando com um grupo de investidores para adquirir a plataforma, com a intenção de proteger os dados dos usuários norte-americanos e promover a privacidade. O grupo afirma ter recebido compromissos verbais de até 20 mil milhões de dólares em financiamento, posicionando-o como um forte candidato à aquisição.

Falando sobre o plano de compra, O’Leary enfatizou que esta medida envolve mais do que apenas os ativos da TikTok nos EUA. Ele ditado“Trata-se de algo muito maior: proteger a privacidade de 170 milhões de usuários americanos. Trata-se de capacitar criadores e pequenas empresas. E trata-se de construir uma plataforma que priorize as pessoas em detrimento dos algoritmos.” No entanto, a aquisição pode necessitar do apoio do presidente eleito Donald Trump. À medida que o prazo se aproxima, a oferta de Kevin O’Leary e Frank McCourt para comprar o TikTok pode mudar o futuro da plataforma nos EUA.