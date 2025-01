Kevin O’Leary oferece US$ 20 bilhões em dinheiro pelo TikTok

O investidor Kevin O’Leary, amplamente conhecido como uma estrela de “Shark Tank”, disse que ofereceu aos proprietários do TikTok US$ 20 bilhões em dinheiro para comprar a plataforma durante uma aparição na sexta-feira no “America’s Newsroom” da Fox News.

Ele observou que qualquer empresa que pretenda adquirir o TikTok ou ajudar no processo de transição enfrentará multas pesadas.

Um projeto de lei bipartidário, assinado pelo presidente Biden, destacado chamadotiktok como uma ameaça à segurança nacional e está forçando dinheiroByteDance, oplataformaControladora chinesa, para se desinvestir da plataforma ou vendê-lapara TikTokfique em ele Lojas de aplicativos americanas.O prazo final do ByteDance é domingo.

A Suprema Corte decidiu sobre o desafio do TikTok à lei na sexta-feira e manteve a proibição.

O’Leary destacou as multas que poderiam ser impostas a qualquer provedor que permitisse o acesso após o prazo.

“A partir da meia-noite do dia 19, qualquer prestador de serviços, qualquer prestador de serviços, que pode ser a Apple, pode ser a Oracle, pode ser uma empresa de tecnologia de compressão de vídeo que é paga como serviço de consultoria, qualquer um deles que mantenha isso, qualquer coisa viva está sujeito a uma multa de US$ 5.000 por dia multiplicada por 170 milhões”, disse O’Leary ao apresentador Bill Hemmer na entrevista. “Isso é mais de um bilhão de dólares por dia.”

Ele disse que as empresas estão avaliando os fatores de risco para manter o aplicativo disponível em meio a um cronograma cada vez menor.

O’Leary disse que os líderes das empresas que hospedam o aplicativo TikTok estão certamente sendo informados sobre se quaisquer multas entrarão em vigor, com base em possíveis ações da próxima administração Trump.

“Não sabemos se uma ordem executiva pode anular um ato do Congresso. Há um caso em 1937 de que foi usado com sucesso, mas você não sabe disso.”

O empresário canadense disse acreditar que o governo federal não conseguiu confirmar se os dados dos titulares de contas dos EUA estavam sendo compartilhados com os líderes da China, mas que não valia a pena correr o risco.

“Ninguém sabe até que ponto o algoritmo fornece dados. “Tem havido muita especulação”, disse ele.

O’Leary disse acreditar que o risco motivou a decisão do tribunal superior. entregou um decisão confirmando a proibição na sexta-feira.

“Há uma razão pela qual eles decidiram a favor. Não vale a pena correr riscos”, enfatizou O’Leary.

Os legisladores, incluindo o presidente eleito Trump, têm trabalhado para encontrar uma solução para a plataforma, que tem 170 milhões de utilizadores nos Estados Unidos.

“Neste momento, há US$ 20 bilhões em jogo, dinheiro, dinheiro, US$ 20 bilhões”, disse O’Leary, divulgando sua oferta ao concluir a teleconferência.

Ele disse que está esperando para ver se a oferta é suficiente.

