Kevin Spacey responde às acusações de Guy Pearce: “Grow”

Kevin Spacey Ela respondeu aos comentários feitos por Guy Pearce sobre seu comportamento, enquanto no set do filme de crime neo-no-no de 1997, The Confidential, disse que Pearce deveria “crescer” e não foi uma vítima.

Em uma publicação em vídeo na segunda -feira, Spacey abordou os comentários, dizendo (através de O repórter de Hollywood) que Pearce poderia ter abordado qualquer problema com Spacey enquanto eu estava no set ou em uma data posterior. Spacey então disse que sua resposta oficial estava “crescendo” e afirmou que Pearce voaria para a Geórgia enquanto Spacey filmava o misterioso thriller da meia -noite de 1997 no jardim do bem e do mal para passar um tempo com ele.

“Trabalhamos juntos por um longo tempo”, disse Spacey. “Se eu fizesse alguma coisa, isso te incomodava, você poderia ter entrado em contato comigo. Poderíamos ter tido essa conversa, mas você decidiu conversar com a imprensa, que agora, é claro, veio atrás de mim, porque eles gostariam de saber o que minha resposta para as coisas que você disse. Você realmente quer saber qual é a minha resposta? Crescer.

“Quero dizer, você disse à imprensa que também, ou isso não se encaixa na narrativa da vítima que você tem? Peço desculpas por não receber a mensagem de que você não gosta de passar tempo comigo. Talvez houvesse outro motivo, eu não sei, mas isso não faz sentido. Que você estaria me guiando, certo? Mas aqui você está agora em uma missão, cerca de 28 anos depois, depois de passar pelo inferno e de volta. Você quer ter uma conversa? Fico feliz em fazer isso, a qualquer momento, em qualquer lugar. Podemos até fazer isso aqui, morar em x, se você desejar. Não tenho nada a esconder. Mas garoto, você precisa crescer. Você não é uma vítima.

O que Guy Pearce disse sobre Kevin Spacey?

Durante uma aparição recente no Podcast de prêmios Com Scott Feinberg.

“Embora eu provavelmente tenha sido vítima, em certa medida, certamente não fui vítima de forma alguma na medida em que outras pessoas esteve em predadores sexuais”, começou Pearce. “Mas eu fiz o que você faz onde você escova e sai: ‘Ah, isso não é nada. Ah, não, isso não é nada. E eu fiz isso por cinco meses.

Pearce continuou dizendo que fez todo o possível para ignorar qualquer comportamento espacial no set, mas admitiu que estava “assustado” com o ator devido à sua altura e presença toda vez que ele estava em uma sala. Apesar disso, Pearce disse que Spacey “sem dúvida” atacou o jovem ator. O ator também disse que os únicos dias em que ele se sentiu seguro no set foi quando o ator Simon Baker estava no set, mas apenas porque Spacey focaria sua atenção no outro ator.

“Ele tinha medo de Kevin porque é um homem bastante agressivo e extremamente charmoso e brilhante no que faz, realmente impressionante etc.”, disse Pearce. “Ele segura uma sala notavelmente. Mas eu era jovem e suscetível, e ele me atacou, sem dúvida.

“Os únicos dias em que me sinto seguro é quando (Simon Baker) está no set porque eles me jogam como uma batata quente e (Kevin) se concentra em (Simon) porque é dez vezes mais bonito que eu”.

(Fonte: Entretenimento semanal)