Khabib Nurmagomedov removido da Frontier Airlines após disputa

Curiosidade sobre o que levou a Khabib Nurmagomedova remoção de um Companhias Aéreas de Fronteira voo? O campeão aposentado do UFC se viu no centro de uma situação tensa durante o embarque, gerando especulações e debates generalizados. Com imagens circulando online e perguntas sem resposta, o incidente deixou muitos em busca de clareza.

Vamos explorar o que aconteceu naquele voo, os momentos críticos capturados em vídeo e as questões não resolvidas em torno deste incidente de grande repercussão.

O que aconteceu com Khabib Nurmagomedov no voo da Frontier Airlines?

A equipe da Frontier Airlines retirou o ex-campeão peso leve do UFC Khabib Nurmagomedov de um voo no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, após uma disputa por seu assento na fila de saída.

A comissária de bordo questionou a capacidade de Nurmagomedov de ajudar em caso de emergência, o que é um requisito para passageiros em assentos na fila de saída. Embora Nurmagomedov tenha confirmado que entendia as responsabilidades e concordava em cumpri-las, a equipe insistiu para que ele deixasse o cargo.

Nurmagomedov abordou o incidente em desconhecido (antigo Twitter), dizendo que o comissário agiu “muito rude desde o início”, apesar de ter passado no teste de inglês da companhia aérea durante o processo de embarque. Ele relatou que após uma breve conversa, a tripulação chamou a segurança, que o acompanhou para fora do avião. Num vídeo da disputa, um comissário diz a Nurmagomedov para trocar de assento ou sair do avião.

Um outro passageiro gravou a disputa e compartilhou o vídeo amplamente online. Nas imagens, Nurmagomedov questiona a decisão do comissário e diz: “Quando eu estava fazendo o check-in, me perguntaram se eu sabia inglês… e eu disse que sim. Então, por que eles fazem isso? O comissário-chefe oferece-lhe um assento diferente ou a opção de pegar outro voo, mas ele recusa. Após dois minutos de discussão, o pessoal da companhia aérea chamou a segurança e escoltou Nurmagomedov para fora do avião.

Antigo @ufc O campeão foi expulso do avião após se recusar a sair do assento – imagens das redes sociais.

O russo Khabib Nurmagomedov permanece calmo enquanto um comissário ordena que ele saia da fila da saída de emergência

Funcionários ‘não se sentem confortáveis’ com o portão de saída de Khabib funcionando pic.twitter.com/IarzbXaEo6 -RT (@RT_com) 12 de janeiro de 2025

Nurmagomedov explicou mais tarde que embarcou em uma companhia aérea diferente após um atraso de 90 minutos e completou sua viagem. Ele estava viajando para a Califórnia para encurralar seus companheiros no próximo pay-per-view do UFC 311, em Los Angeles. A Frontier Airlines ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o incidente.

Nurmagomedov encerrou sua carreira no MMA em 2020 com um cartel perfeito de 29-0. Suas performances dominantes e status invicto o levaram a ser introduzido no Hall da Fama.