Khamenei adverte o governo do Irã contra a negociação conosco

O líder supremo do Irã, Ayatolá Ali Khamenei, na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025) pediu ao seu governo que não negociasse com os Estados Unidos, dizendo que seria “imprudente”.

“Não deve negociar com esse governo, é imprudente, não é inteligente, não é honroso negociar”, disse Khamenei, acrescentando que os Estados Unidos haviam arruinado, estuprado, estuprado e quebrado “um 2015 nuclear de 2015 tratamento.

O aviso ocorreu dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou um “acordo de paz nuclear verificado” com o Irã e acrescentou que “ele não pode ter uma arma nuclear”.

O Irã insiste que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e nega qualquer intenção de desenvolver armas atômicas.

“Devemos entender isso corretamente: eles não devem fingir que, se nos sentássemos na mesa de negociações com esse governo (a administração dos Estados Unidos), os problemas serão resolvidos”, disse Khamenei durante uma reunião com os comandantes do Exército.

“Nenhum problema será resolvido negociando com os Estados Unidos”, disse ele, citando “experiência”.

Trump, que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro, havia restaurado na terça -feira sua política de “pressão máxima” contra o Irã por acusações de que o país está procurando desenvolver armas nucleares.

De acordo com a política de sanções difíceis durante o primeiro mandato de Trump, que terminou em 2021, Washington retirou -se de um acordo nuclear histórico que havia impôsados ​​ao programa nuclear do Irã em troca de alívio das sanções.

Teerã aderiu ao acordo, conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto, até um ano depois que Washington se aposentou, mas depois começou a reverter seus compromissos.

Os esforços para reviver o acordo de 2015 hesitaram desde então.

Durante a reunião, Khamenei disse que o Irã era “muito generoso” e fez “concessões” durante as negociações que culminaram no acordo de 2015, mas “não alcançaram os resultados planejados”.

“A mesma pessoa que está no poder agora quebrou o tratado”, disse o líder supremo.

Ele também alertou que o Irã tomaria medidas recíprocas se os Estados Unidos ameaçarem ou agissem contra o Irã.

“Se eles nos ameaçarem, nós os ameaçaremos. Se eles cumprirem essa ameaça, realizaremos nossa ameaça. Se eles atacarem a segurança de nossa nação, atacaremos sua segurança sem hesitar”, disse Khamenei.