Khloe Kardashian conhece seu antigo Lamar Odom depois de nove anos

Estrela de reality show, socialite e personalidade da mídia Khloé Kardashian Ele foi casado com o ex -jogador de basquete, Lamar Odom, de 2009 a 2016. Recentemente, o ex -casal se encontrou novamente após nove anos no episódio de estréia da sexta temporada da série Hulu the Kardashians.

Khloe Kardashian conhece Lamar Odom pela primeira vez em nove anos

Khloe Kardashian se encontrou com seu ex -hanguma Lamar Odom pela primeira vez em nove anos na tela no primeiro episódio da 6ª temporada de Kardashians. Em particular, o último capítulo da popular série de realidade estreou em Hulu à meia -noite de 6 de fevereiro.

Segundo os relatos, Kardashian conheceu Odom para atrair permanentemente as cortinas sobre essa parte de sua vida. Ele não conversou com suas irmãs e sua mãe Kris Jenner com antecedência, mas sua amiga Malika Haqq ajudou a organizar a reunião na tela depois que o último conheceu Odom.

“Lamar foi e é definitivamente alguém que sentiu que era o amor da minha vida”, disse Kardashian no episódio. (Nós semanalmente)

No entanto, Kardashian declarou que “não tinha muita emoção para esta reunião”, já que “tratou tanto trauma nesse relacionamento”.

Kardashian e Odom se reuniram pela primeira vez em uma festa lançada por um dos companheiros de equipe do Odom Los Angeles Lakers na época. Um mês depois, no final de setembro de 2009, o casal trocou votos de casamento. Eles se separaram no final de 2013, com Kardashian solicitando divórcio. No entanto, o processo não foi encerrado naquele momento. Odom foi admitido em um hospital depois de ser encontrado inconsciente em um hotel. Em outubro de 2015, Kardashian e Odom cancelaram o divórcio. No entanto, o primeiro esclarecido em uma entrevista com Pessoas Naquele mês, ela e Lamar não haviam se reconciliado, mas precisavam estar lá para estar lá para ele enquanto ele lutou com problemas médicos. Finalmente eles se divorciaram em dezembro de 2016.

Kardashian declarou no primeiro episódio que a última vez que viu Lamar foi em 2016 e expressou sua esperança de que “ele reunisse sua vida” antes de reconhecer que não era mais seu mundo.