Khofifah diz que o menu de refeições nutritivas ao entrar no internato islâmico será luxuoso

Jacarta – O candidato eleito ao governo de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, acredita que o cardápio do programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG), que os alunos dos internatos islâmicos irão desfrutar, terá um sabor luxuoso.

Leia também: Khofifah sugere que PAUD obtenha programa de refeições nutritivas gratuitas

Isto foi expresso por Khofifah num comunicado de imprensa no Palácio Presidencial em Jacarta, terça-feira, 14 de janeiro de 2025, quando questionado sobre as razões pelas quais os internatos islâmicos também beneficiam do programa MBG, embora já recebam refeições diárias regulares.

“Eu também tenho dois filhos em um internato islâmico, então o cardápio provavelmente é muito padrão. Então, se o cardápio MBG (entrar), se for em um internato islâmico, fica sofisticado”, disse Khofifah.

Leia também: Programa de alimentação nutritiva gratuita desprezado, estudantes defendem Prabowo: muito obrigado, senhor

 Refeições nutritivas gratuitas na Escola Secundária Islâmica Nurul Quran, Sukatani, Depok, Java Ocidental

Depois de se reunir com o presidente Prabowo Subianto no Palácio Merdeka, Jacarta, na terça-feira, Khofifah avaliou que o cardápio do programa MBG certamente atendia aos padrões nutricionais porque a composição do cardápio havia sido considerada por um nutricionista.

Leia também: Risma desafia os resultados das eleições regionais de Java Oriental no Tribunal Constitucional, Khofifah escolhe o emprego e supervisiona a implementação do MBG

Ele também acredita que o principal programa do governo do presidente Prabowo Subianto e do vice-presidente Gibran Rakabuming Raka pode recrutar novos trabalhadores.

“Em Makodim há 48 (pessoas) que podem ser recrutadas. Começando pelos que lavam a sala de jantar, depois pelos que lavam a roupa, depois pelos que cozinham e depois há 48 pessoas”, disse Khofifah.

Além disso, o sector das MPME também está a desenvolver-se porque recebeu “efeito multiplicador” e se tornar fornecedor de matérias-primas, como ovos, pimenta e vegetais.

 Programa de Refeições Nutritivas Gratuitas, Programa de Almoço Gratuito

Acrescentou que os estudantes beneficiários também pareceram felizes por receber este MBG e expressaram a sua gratidão ao Presidente Prabowo em vários tipos de mensagens.

“Vi que os alunos do ensino primário, secundário e secundário ficaram muito ‘felizes’ por receber este programa. E ao mesmo tempo expressaram a sua gratidão ao Presidente Prabowo”, disse Khofifah.

Com base nas informações recolhidas, o Ministério da Religião garante que todas as entidades de educação islâmica sob a sua autoridade realizarão o programa de refeições nutritivas gratuitas como um esforço para tornar o programa prioritário do Presidente Prabowo Subianto um sucesso.

O Diretor Geral de Educação Islâmica do Ministério da Religião, Abu Rokhmad, disse que o Ministério da Religião emitiu a Carta Circular (SE) Número 10 de 2024 sobre as Diretrizes para Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG) em Internatos Islâmicos.

A circular emitida em 31 de dezembro de 2024 destina-se a todos os internatos e instituições educacionais islâmicas na Indonésia. (formiga)