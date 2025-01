Kia faz recall de dezenas de milhares de Sorentos do mercado

Jacarta, VIVA – A KIA Motors anunciou recentemente um recall ou lembrar cerca de 74.000 unidades. O modelo que está sendo aposentado é o modelo Sorento. Porque existe um problema de software que pode afetar o desempenho das luzes dianteiras e traseiras do veículo.

Esse problema surge da lógica do software na Unidade de Controle de Domínio Corporal (BDC) que pode causar uma perda temporária de energia nos faróis e lanternas traseiras.

Como citar VIVA de CarandDriverna quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, este recall abrange os modelos 2024-2025 KIA Sorento a gasolina, 2025 KIA Sorento Hybrid e 2025 KIA Sorento Plug-in Hybrid (PHEV).

De acordo com documentos apresentados à Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA), a maioria dos veículos afetados eram modelos Sorento não híbridos, com um total de 63.782 unidades. Enquanto isso, o modelo híbrido inclui 8.937 unidades e o modelo PHEV inclui 1.750 unidades.

De acordo com os documentos apresentados, esse problema se deve a software imperfeito no BDC. Como resultado, as luzes dianteiras e traseiras podem sofrer uma perda temporária de potência, colocando potencialmente em perigo a segurança do condutor e de outros utentes da estrada.

No entanto, para superar este problema, a KIA afirma fornecer atualizações de software ao BDC através de revendedores oficiais. Esta atualização foi projetada para evitar que problemas semelhantes ocorram no futuro.

De acordo com os documentos da NHTSA, os veículos Sorento fabricados após 19 de setembro de 2024, o Sorento Hybrid produzido em ou após 19 de julho de 2024 e o Sorento PHEV produzido em ou após 20 de junho de 2024 foram equipados com software BDC atualizado diretamente da fábrica.