Kiano e Kenzo vivenciam o trauma de Paula Verhoeven, o vídeo salvo por Baim Wong é uma prova conclusiva

Jacarta – O processo de divórcio entre Baim Wong e Paula Verhoeven continua no Tribunal Religioso do Sul de Jacarta. Um dos pontos importantes deste julgamento foi a luta pela custódia dos seus dois filhos, Kiano e Kenzo.

Leia também: Acusado de estar tão ocupado trabalhando que não prestava atenção aos filhos, Baim Wong defendeu ferozmente Paula Verhoeven

No último julgamento, Baim Wong, através do seu advogado, Fahmi Bachmid, apresentou novas provas na forma de um vídeo que, segundo ele, mostrava o trauma de Kiano e Kenzo em relação à sua mãe.

 Paula Verhoeven e seus dois filhos

Leia também: Baim Wong e Marshanda supostamente CLBK, Paula Verhoeven toca o destino do casamento

Embora Baim estivesse relutante em explicar o conteúdo do vídeo em detalhes, Fahmi enfatizou que este vídeo era um motivo convincente para seu cliente entrar com um processo de custódia total.

“Não preciso transmitir a forma do vídeo, mas o vídeo demonstra claramente que as crianças ficaram traumatizadas pela mãe”, disse Fahmi após o julgamento.

Leia também: Tribunal de divórcio! Baim Wong fornece evidências em vídeo de crianças que vivenciam traumas e recorre a um psicólogo

Além das evidências em vídeo, Baim também apresentou testemunhas especialistas em psicologia infantil que passaram por terapias com Kiano e Kenzo. Os resultados da avaliação psicológica mostraram sinais trauma retardado em ambas as crianças.

Por outro lado, Kiano expressou recentemente a diferença que sentiu na forma como seus pais o criaram. Ele também contou a uma das cuidadoras de sua casa, Mba Irma.

Em um vídeo postado no Instagram Stories da mãe, Paula, curiosa, imediatamente perguntou diretamente a Kiano.

“Ontem, em que você confiou, senhorita Irma?” perguntou Paula Verhoeven.

 A comovente carta de Kiano e Kenzo faz Paula Verhoeven chorar

Kiano contou inocentemente como se sentia mais livre quando estava com o pai. “Você não pode gritar com a mãe, mas pode gritar com o pai”, disse Kiano.

Este menino de 5 anos também deu exemplos de diversas coisas que seu pai lhe permitiu fazer, como comer sorvete, chocolate e até observar fogueiras.

“Posso tomar sorvete? Posso comer chocolate? Posso ver o fogo? Posso?” Kiano disse imitando a fala do pai.

Enquanto isso, Paula explicou que nem sempre proíbe os filhos, principalmente as coisas que Kiano gosta, como alimentos doces. Porém, ele costuma estabelecer limites, principalmente quando os filhos estão doentes.

“Isso significa que a irmã mais velha está doente, ‘mamãe quer chocolate, mãe quer sorvete’, mas a irmã mais velha está tossindo, então o que a mãe diz?” —Paula perguntou.

“Não, irmão”, respondeu Kiano.