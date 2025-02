De acordo com dados de registro de câncer (PCBR) com base na população, aproximadamente 14 lakh de novos casos de câncer são informados anualmente na Índia. Destes, estima -se que 87.850 novos casos sejam de Karnataka. | Crédito da foto: foto do arquivo

O Memorial do Instituto Estadual de Oncologia Registrou até 21.051 novos casos em 2024. Isso é separado de 3,89 lakh de pacientes que visitaram o Instituto de Focus no ano passado. Em 2023, dos 21.608 novos casos registrados em Kidwai, 12.500 foram recentemente diagnosticados casos de câncer.

Para destacar a importância da conscientização do câncer, detecção precoce, prevenção e tratamento, 4 de fevereiro é observado como o Dia Mundial do Câncer. O tema deste ano é “Unido por um single”. Para marcar o dia, o instituto está organizando uma consciência de Jatha das instalações de Kidwai para Lalbagh.

Cânceres femininos no topo de Bengaluru

Em Bengaluru, dos 15.603 casos estimados registrados anualmente, 8.723 são cânceres do sexo feminino. Dos 6.880 cânceres do sexo masculino informados, o câncer de pulmão continua sendo o local mais predominante (9,7% do total de câncer masculino). O câncer de pulmão é seguido por câncer de próstata (6,9%), estômago (6,5%) e boca (6,4%).

Entre as mulheres, o câncer de mama é o mais comum que constitui 31,5%do câncer total de mulheres, seguido de câncer cervical (9,1%), ovário (6,4%), boca (4,3%) e corpus uteri (4,2%), de acordo com dados compartilhados por dados compartilhados por o administrador de Kidwai Naveen Bhat Y.

“Se for diagnosticado com antecedência e idealmente, quase 70 % dos cânceres podem ser curados. Infelizmente, mais de 50% dos pacientes visitam os centros de tratamento do câncer em um estágio avançado quando a sobrevida desses pacientes é mínima. A melhor maneira de combater o câncer é através da prevenção, evitando ou reduzindo os prováveis ​​fatores de risco ”, afirmou uma liberação oficial do instituto.

Fatores de risco

O aumento da incidência e padrão de câncer pode ser atribuído a vários fatores de risco: a adoção de um estilo de vida ocidental, consumo de tabaco, que contribui para a ocorrência de mais de um terço dos cânceres. Evite Paan Masala, Gutkha, Suppari e Tobacco evita a boca, a garganta, a comida e o cano do estômago. A cessação do tabagismo reduz as possibilidades de câncer de pulmão, disse o comunicado.

Consumo de álcool, casamento tardio, falta de exercício e higiene corporal, estresse, junk food, alimentos preservados, como peixes salgados, uso longo a longo prazo de comprimidos hormonais, aplicação de inseticidas inorgânicos, pesticidas e planícios são prováveis ​​fatores de risco modificáveis ​​para câncer.