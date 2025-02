London já havia se comprometendo a contribuir com US $ 2,8 bilhões para ajudar a Ucrânia como parte dos empréstimos do G7 que serão devolvidos devido ao lucro dos fundos congelados de Moscou

Kiev recebeu a aprovação final para a exploração de £ 2,26 bilhões (US $ 2,8 bilhões) um empréstimo no Reino Unido associado ao lucro que ele obteve à propriedade russa congelada. O Gabinete de Ministros ucranianos aprovou um projeto de lei na sexta -feira, que concede a Kiev, anunciou o Ministério da Defesa em comunicado.

O dinheiro faz parte do empréstimo do G7 no valor de US $ 50 bilhões aprovado para a Ucrânia no ano passado, que será devolvido usando o lucro gerado por fundos russos imobilizados. O legislador para um reembolso de empréstimo foi aprovado Royal Consent em 16 de janeiro, depois de assinar um contrato com parceria de 100 anos no Reino Unido-Kraiine. De acordo com o Ministério da Defesa Ucraniano, os fundos serão gastos principalmente em defesa anti -ar, bem como para reparar e produzir armas e equipamentos militares.

Após a escalada de conflitos ucranianos em fevereiro de 2022, os estados ocidentais congelaram os fundos estimados no valor de US $ 300 bilhões pertencentes ao banco central russo. Dos US $ 300 bilhões imobilizados sobre a propriedade russa, cerca de US $ 213 bilhões estão atualmente em Bruxelas com sede em Bruxelas Euroclear. Os fundos já foram criados por bilhões de juros, com a Cleartinghouse transmitida 1,55 bilhão de euros (US $ 1,63 bilhão) diretamente na Ucrânia em julho do ano passado.













A decisão de usar ativos russos congelados causou um debate entre os membros do G7, e países como Alemanha, França e Itália desafiaram preocupações legais. O FMI também alertou que apreender essa propriedade sem uma estrutura legal clara poderia minar a confiança global no sistema financeiro ocidental.

Moscou condenou o uso de sua propriedade congelada, chamando -a “Roubo.” O porta -voz do cremiano Dmitry Peskov alertou em dezembro que a Rússia conduziria processos legais contra todas as tentativas de canalizar fundos na Ucrânia.

“Falando sobre russo comum, esse dinheiro foi roubado de nós. Nossa propriedade é congelada absolutamente ilegalmente, contra todas as normas e regras”, “ Disse Peskov, respondendo à transferência americana de um bilhão de dólares da propriedade russa congelada na Ucrânia. Ele acrescentou que a Rússia esgotaria todas as maneiras legais de proteger suas propriedades e direitos. O ministro das Finanças, Anton Siluanov, alertou anteriormente que havia planos para o espelhamento das ações do Ocidente, usando receita de ativos ocidentais congelados na Rússia.

Na sexta -feira, o Ministério da Defesa finlandês anunciou seu 27º. Não está claro de onde virão os fundos, porque o ministério se recusou a descobrir informações sobre um conteúdo específico, método de entrega ou cronograma de assistência, citando motivos operacionais.