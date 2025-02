Kiit Suicidad Student: O Ministro das Relações Exteriores, Deuba, fala com o Ministro da Educação de Odisha

O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Arzu Rana Deuba, pediu ao Ministro da Educação de Odisha, Suryabanshi Suraj, que tomasse providências para investigação imparcial sobre a morte de um estudante nepalês. Foto do arquivo | Crédito da foto: –

O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Arzu Rana Deuba, na quarta -feira ao Ministro da Educação de Odisha, Suryabanshi Suraj, para tomar providências para uma investigação imparcial sobre a morte de um estudante nepalês e realiza ações legais contra o culpado.

Durante uma ligação telefônica, ele também pediu ao ministro indiano que garantisse que as aulas fossem retomadas para outros estudantes nepaleses da universidade em seu estado em um ambiente seguro, de acordo com um comunicado do Ministro do Ministro das Relações Exteriores.

Prakriti Lamsal, 20, um terceiro ano B (ciência da computação) no Instituto de Tecnologia Industrial de Kalinga (KIIT) em Odisha, supostamente morreu de suicídio em sua sala de abrigo em 16 de fevereiro, que causou distúrbios no campus.

Durante a conversa, Suryabanshi informou que o governo de Odisha levou o assunto a sério e um comitê de investigação de alto nível foi formado para fornecer justiça a Lamsal e punir os culpados.

Ele também garantiu que foram feitos acordos para a segurança dos estudantes do Nepal no abrigo e para a retomada de estudos, acrescentou a declaração.

Existem cerca de 1.000 estudantes nepaleses estudando em Kiit, Odisha.

Enquanto isso, 95 estudantes anulados supostamente expulsaram da Universidade de Kiit voltaram para casa pela fronteira de Birgunj, no distrito de Parsa.

A República citou diariamente o diretor interino do distrito de Parsa Nishan Raj Gautam, dizendo que um total de 76 homens e 19 mulheres chegaram ao Nepal através do ponto de entrada da fronteira com Birgunj.

Os líderes e funcionários de ambos os países estão constantemente em contato entre si desde o incidente de domingo.

Enquanto isso, a embaixada indiana em Katmandu disse que o governo de Odisha emitiu um aviso ao Departamento de Ensino Superior que notificou que “formou uma tabela de ajuda 24×7 para facilitar a segurança dos estudantes afetados pelo incidente, seu retorno e proteção segura de proteção de seu interesse acadêmico.

O governo de Odisha disse que tomou uma nota séria do recente sangramento infeliz no KIIT, Bhubaneswar, com relação à morte trágica de um estudante e às ações subsequentes da instituição.

O departamento nomeou Kali Prasanna Mohapatra, diretor de IAS, ensino superior, como oficial nodal e Rajat Manasing, vice -diretor para ajudá -lo. “A mesa de ajuda tripulada com nove funcionários estará disponível ao longo do dia”. “A tabela de ajuda, com efeito imediato, também alcançará os alunos e facilitará seu retorno antecipado ou qualquer outro problema relacionado ao seu poço pessoal”, diz o aviso.

Ele também pediu aos alunos afetados que se comunicassem com a tabela de assistência para retorno antecipado à instituição.

Em outro desenvolvimento, o KIIT anunciou na quarta -feira uma bolsa de estudos em memória de Prakriti Lamsal.

O anúncio foi feito por Kiit e o fundador de Kiss Achyuta Samanta, que conheceu o pai e o tio do aluno falecido, oferecendo suas mais profundas condolências, de acordo com um comunicado divulgado pelo Instituto.