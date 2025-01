Kim Min-hee e o diretor Hong Sang-soo estão esperando um filho – Relatórios

Renomado diretor sul-coreano Hong Sang Soo e seu parceiro Kim Min Hee Eles estão esperando o primeiro filho juntos. No entanto, o casal ainda não fez nenhum comentário oficial sobre o assunto. Hong Sang-soo e a atriz Kim Min-hee de The Handmaiden tornaram seu relacionamento público para seus fãs em março de 2017, enquanto o diretor já era casado com sua atual esposa.

Kim Min-hee está esperando um filho com Hong Sang-soo

De acordo com uma reportagem da mídia Tempos coreanosKim Min-hee está esperando seu primeiro filho com o veterano cineasta Hong Sang-soo.

A notícia da gravidez foi relatada pela primeira vez pelo meio de comunicação coreano Dispatch. De acordo com o relatório, Hong Sang-soo e Kim Min-hee estiveram recentemente presentes em uma maternidade para se submeterem a alguns testes. O Dispatch também revelou que foi no verão de 2024 que Kim Min-hee engravidou do filho do diretor. No entanto, eles mantiveram a notícia em segredo até agora. Espera-se que eles dêem as boas-vindas ao seu bebê na primavera deste ano, já que Kim Min-hee está supostamente nos últimos meses de gravidez.

O relacionamento de Hong Sang-soo e Kim Min-hee se tornou um tema quente na Coreia do Sul quando eles o revelaram publicamente pela primeira vez em 2015. Eles se conheceram inicialmente no set do filme de Hong Sang-soo, Right Now, Wrong Then em 2015. que desde 2015, a dupla está em um relacionamento extraconjugal.

Ele e Kim Min-hee moram juntos desde 2015. Hong Sang-soo e sua esposa, com quem se casou em 1985, ainda não conseguiram finalizar o divórcio. Segundo o veículo, Hong Sang-soo pediu o divórcio de sua esposa em dezembro de 2016, porém, foi indeferido em 2019 porque sua esposa não respondeu ao acordo.

Jornal Coreano JoongAng No seu relatório observaram que após o nascimento a criança será registada no registo familiar de Sang-soo como uma criança fora do casamento. No entanto, Kim Min-hee pode tomar a iniciativa de registrar a criança em seu registro familiar.