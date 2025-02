Kim Sae Ron havia mudado seu nome e planejado começar uma nova vida antes de morrer

Coréia do Sul, Viva – Quando a súbita atriz da morte foi revelada, Kim Sae Ron, causando surpresa em várias mídias. Especialmente antes da notícia estar empolgada por ele estar preparando um novo começo para sua vida.

De acordo com o E Daily, na tarde de 16 de fevereiro de 2025, uma fonte próxima a Kim Sae Ron revelou que a atriz acabara de mudar seu nome. Kim Sae Ron, que nos últimos anos enfrentou muitos problemas devido ao caso de DUI parece ter um raio de esperança de viver uma nova vida. Kim Sae Ron acabou mudando seu nome para Kim A-Im alguns meses antes de morrer em fevereiro.

“Eu conheci Kim Sae Ron no final do ano passado, e ele acabara de mudar seu nome para ‘Kim A-eim’ e estava tentando começar um novo começo”, disse uma fonte, jogando Star News Korea, domingo, 16 de fevereiro , 2025.

Não apenas isso, Kim Sae Ron estava se preparando para começar sua nova vida este ano. Depois que seu nome desapareceu no mundo do entretenimento, Kim Sae Ron estava prestes a iniciar um negócio de café com seus amigos íntimos.

“Kim Sae Ron está se preparando para abrir um café com seus conhecidos e também se preparar para retornar à indústria do entretenimento. Não acredito nessa triste notícia agora”, disse a pessoa de recursos.

Kim Sae Ron certamente morreu em casa em Seongdong-gu, Seul, em 16 de fevereiro de 2025 aos 25 anos. A causa da morte do falecida não foi revelada. Mas um policial disse que não havia sinais de atividade criminosa, como sinais de infiltração externa que fortaleceram a acusação de que Kim Sae Ron terminou sua própria vida. No entanto, a polícia ainda está investigando o estado exato da morte.

Para obter informações, em maio de 2022, a atriz sul -coreana Kim Sae Ron esteve envolvida no caso de dirigir sob a influência do álcool (DUI) na área de Gangnam, Seul. O incidente causou danos graves a várias instalações públicas, incluindo transformadores elétricos, o que causou um corte de energia em aproximadamente 57 locais de negócios por aproximadamente três horas.

Como resultado desse incidente, Kim Sae Ron recebeu críticas do público e enfrentou um processo legal que levou a uma multa de 20 milhões de lucros. Além disso, ele também teve que fornecer compensação aos empresários afetados, o que teve um impacto nas dificuldades financeiras para ele.

Seu nome no mundo do entretenimento também desapareceu com muitos comentários negativos dos usuários da Internet. Kim Sae Ron foi encontrado trabalhando como servo de café para fazer uma vida.