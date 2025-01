Kingfisher absorverá aumentos de impostos para manter a cerveja acessível “em Karnataka, diz UBL

A United Breweries Limited (UBL), com sede na cidade, os fabricantes de cerveja Kingfisher, disse quarta -feira que os preços da cerveja não aumentarão apesar de três aumentos consecutivos nos impostos especiais nos últimos 18 meses pelo governo de Karnataka.

A decisão teve como objetivo “preservar a acessibilidade e promover a confiança contínua do consumidor”, disse Vivek Gupta, diretor administrativo e CEO da UBL.

O governo do estado notificou recentemente um novo aumento no imposto especial sobre cerveja e o mesmo entrou em vigor em 20 de janeiro. A revisão tributária levou o preço da cerveja mais barata vendida no estado de aproximadamente ₹ 120 por garrafa para aproximadamente ₹ 145.

Enquanto isso, reagindo fortemente à decisão do estado de aumentar ainda mais o imposto especial sobre as cervejas, Vinod Giri, diretor geral da Associação de Cervenderos de la Índia. Em qualquer lugar do país ”

De acordo com Giri, a indústria da cerveja já está impressionante sob pressão, uma vez que os impostos foram reduzidos ou permaneceram no licor estrangeiro fabricado (IMFL) em setembro. Como resultado, a cerveja, que crescia em 12% até setembro do ano passado, caiu mais de 10% no período de outubro. Agora, o imposto especial dobrou para ₹ 10 por litro a granel em cerveja, o que levará aos preços do consumidor que jogam ₹ 00 por garrafa para cervejas populares.

” Isso limparia qualquer esperança de recuperação nas vendas de cerveja. A redução de impostos da IMFL e os aumentos de cerveja só mudarão os consumidores de uma cerveja com baixa álcool para licor ”, afirmou.

O estado aumentou impostos especiais adicionais e “Não há aumento no dever em cervejas premium nos espíritos. Portanto, todas as empresas multinacionais parecem se beneficiar desses impostos desagradáveis ​​em cerveja em Karnataka “, disse um veterano da indústria.

De acordo com o regime de serviço revisado, os preços das “marcas de cerveja do homem comum”, disse ele, aumentarão em ₹ 25 a ₹ 50 por garrafa de 650 ml. No entanto, a UBL afirmou que ele absorveria uma parte significativa das tarefas adicionais, para garantir que suas principais marcas não fossem afetadas.