Kingpin, membro menor de gangue criminosa preso no Rajastão

Uma equipe especial da polícia municipal prendeu Ratan (40) do Rajastão e um menor de seu esconderijo no distrito de Ajmer em conexão com uma série de roubos relatados nos limites de Singanallur e Peelamedu nas últimas semanas.

A equipe liderada por Arjun Kumar, inspetor da delegacia do hipódromo, contou com a ajuda da polícia do Rajastão e se concentrou em Ratan e no garoto de 17 anos. Eles foram levados de trem para Coimbatore e sob custódia judicial.

Fontes policiais disseram que Ratan planejou três casos de roubo nos limites da cidade de Coimbatore e um em Karamadai, além de vários casos em estados do sul.

O modus operandi de Ratan era circular sob o pretexto de vender balões e deixar inscrições secretas em casas trancadas. Depois disso, cometeram roubos e fugiram para o Rajastão.

Fontes policiais disseram que Ratan, que foi preso em um caso de roubo em Tiruchi e passou um ano e meio na prisão, foi libertado recentemente. A equipe policial procura por mais dois integrantes da quadrilha.