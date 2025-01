Kinzinger sobre ‘Mudou’ o Partido Republicano: ‘Provavelmente estou mais perto de ser um democrata agora’

O ex-deputado Adam Kinzinger (R-Ill.) Refletiu sobre a “mudança” do Partido Republicano e disse que está “provavelmente mais próximo de um democrata agora” politicamente, argumentando que o Partido Democrata está mais alinhado com ele na política externa.

“O que mais me surpreendeu nisso, e isso é curioso nos últimos anos, é que construí essas novas alianças, como se percebesse que provavelmente estou mais perto de ser um democrata agora por causa da forma como o Partido O republicano mudou”, disse Kinzinger, um crítico ferrenho do presidente eleito Trump, em um comunicado. entrevista com a Forbes que foi publicada na sexta-feira.

“Os Democratas são agora o partido que defende o papel dos Estados Unidos no mundo, defendendo a Ucrânia, algo que realmente me apaixona”, acrescentou.

O ex-legislador, que serviu no Congresso de 2011 a 2023, conversou com a Forbes sobre “The Last Republican”, um documentário que descreve seu esforço para “responsabilizar (o presidente eleito) Donald Trump pela insurreição de 6 de janeiro”.

Kinzinger foi um dos 10 legisladores republicanos da Câmara que votaram pelo impeachment de Trump por seu suposto papel no ataque de 6 de janeiro. Ele também foi um dos dois republicanos da Câmara, junto com a ex-deputada Liz Cheney (R-Wyo.), que votou pela criação do comitê da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro. Ambos atuaram no painel.

A ex-legisladora de Illinois criticou o Partido Republicano moderno e apoiou o vice-presidente Harris durante sua candidatura fracassada à Casa Branca.

Kinzinger disse durante a entrevista que sabia que ocorreria violência no Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e por isso tinha uma arma de fogo em mãos.

“Eu sabia que haveria violência. Previ violência, então entrei com minha arma pela primeira vez”, disse ele. “Normalmente estou armado quando estou em público, mas pela primeira vez levei minha arma para o Capitólio.”

Embora diga que não está satisfeito com a vitória de Trump nas eleições de novembro de 2024, Kinzinger acredita que há uma vantagem na vitória do candidato republicano sobre Harris: que o público se distanciará do presidente eleito e do seu movimento.

“Acho que o Partido Republicano acabou por um tempo. Tudo é um pêndulo e acredito sinceramente que o trumpismo não sobrevive além destes quatro anos. “Embora eu esteja zangado com a vitória de Trump, se ele tivesse perdido, eu não poderia ter estabelecido uma data de validade para o trumpismo”, disse ele na entrevista.

“Poderia ter sido naquela época e poderia ter sido daqui a 10 anos. “A única coisa boa sobre a vitória de Trump é que em quatro anos as pessoas não vão querer mais ter nada a ver com ele ou com o seu movimento.”

Fonte