Kishan Reddy Flays Revanth Reddy para comentários no PM

O ministro da União, G. Kishan Reddy, atacou o primeiro -ministro A. Revanth Reddy por seus comentários sobre o primeiro -ministro Narendra Modi e sua casta e desafiou o último a ser um debate.

Em reação aos comentários aqui na sexta -feira, Kishan Reddy lamentou que o Sr. Revanth Reddy tenha esquecido sua estatura como ministro principal e fez comentários depreciativos sobre Modi. Ele adquiriu o principal ministro a chegar a um debate aberto sobre se Modi era um BC ou não. Ele ridicularizou o Sr. Redvanth Reddy, afirmando que estava fazendo esses comentários por frustração ao perder o controle sobre o governo e a festa.

O Ministro da União disse que a frustração do ministro principal e de seus homens no partido era visível, já que o Partido do Congresso não conseguiu chegar ao poder no centro e perdeu miseravelmente nas recentes eleições da Assembléia de Délhi. Ele disse que as pessoas apoiaram Modi por seu compromisso com a elevação dos oprimidos.