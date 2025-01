KKB afirma que ele rouba 2 armas Polri, Brigada General Faizal Ramadhani: Hoaks!

Punck Jaya, vivo – A polícia negou o roubo de duas armas de fogo pertencentes à polícia nacional roubada pelo Grupo Penal Armado (KKB) em Punck Jaya, Papua.

Kaops Ladamai Cartenz, general Brigada Faizal Ramadhani disse que as reivindicações do grupo criminal armado (KKB) sobre o roubo de duas armas de fogo pertencentes a membros da polícia nacional em Punck Jaya eram informações incorretas ou falhas.

“A Polícia Nacional declarou que a narrativa circulante era uma propaganda que visa causar distúrbios na comunidade. Ele negou firmemente a alegação”, disse o general Brigada Faizal, no sábado, 25 de janeiro de 2025.

 Operação Chefe de Paz Cartenz-2023 Brigadeiro Geral Dr. Faizal Ramadhani

Segundo ele, as informações transmitidas pelo grupo criminal armado não tinham fatos e só visavam provocar as autoridades e a comunidade.

“Garantimos que a reivindicação de roubo de armas de fogo pela KKB seja informações incorretas. Isso faz parte da propaganda que se estende deliberadamente para influenciar a opinião pública e criar medo na comunidade”, disse a Brigada Geral Faizal à mídia.

Faizal enfatizou que a polícia nacional e o TNI permaneceram focados na realização de operações para aplicar a lei na Papua para proteger o público da ameaça de grupos armados. A polícia nacional não será afetada pelas histórias feitas para distrair as forças de segurança.

“Continuamos focando em nossa missão principal, a saber, manter a segurança e a ordem pública. Cada ação da KKB viola a lei será processada de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Nesta ocasião, o general Brigada Faizal também apelou ao povo PAPU, para que eles não criem facilmente em informações unilaterais que não puderam ser verificadas.

Ele pediu aos moradores que permanecessem calmos e apoiassem os esforços do governo para criar paz na Papua.

“Pedimos ao público que não seja causado por declarações que não estão claras. As informações oficiais serão transmitidas apenas através do governo oficial e dos canais policiais. Juntos, devemos lutar contra a propaganda que visa dividir a unidade nacional”, disse ele a brigada Geral Faizal.

 O sistema conjunto da Força -Tarefa da Operação de Paz Cartenz 2024 conseguiu ocupar a sede do KKB dirigido por Undius Kogoya e confiscou uma série de armas e munições no distrito de Bibida, Regency of Paniai, província central de Papua, sexta -feira, sexta -feira, Sexta -feira, 14 de junho de 2024.

A força -tarefa de Pahai de Ladya Cartenz enfatizou que a segurança do povo Papu é uma prioridade. Com uma abordagem legal medida e humanista, a Polícia Nacional, juntamente com o TNI, prometeu manter a segurança em todas as regiões da Papua.