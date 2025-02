Klobuchar diz que Adams se tornou o ‘peão político’ do governo Trump ‘

Senadora Amy Klobuchar (D-Minn.) No domingo, ela disse que o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (D), tornou-se o “peão ​​político” do governo Trump.

“Eles literalmente levaram o prefeito da cidade de Nova York, que enfrentou e enfrenta acusações graves de suborno, que iriam se expandir, e fizeram dele seu próprio peão político”, disse Klobuchar à Dana Bash da CNN sobre o “Estado do Estado” “da União . “

“E eles fizeram isso tentando forçar os promotores de carreira no Departamento de Justiça a retirar acusações contra ele”, acrescentou.

Os promotores federais foram recentemente ordenados por um funcionário sênior do Departamento de Justiça (DOJ) para rejeitar as acusações de corrupção contra Adams, que abordou o presidente Trump nos últimos meses.

O procurador -geral interino anexou Emil Bove, disse em um memorando que o Departamento de Justiça tomou a decisão de rejeitar as acusações sem avaliar a força do caso e apontou que os advogados que apresentaram as acusações não fizeram errado.

“Este é apenas mais um dia no governo Trump. Os custos aumentaram, o caos aumentou e, sim, a corrupção está (acima) ”, disse Klobuchar no domingo.

Adams disse que se encontrou com o “czar de fronteira” de Trump, Great of New York City.

“Hoje eu me encontrei com Tom Homan ‘Border Citar’ e com as autoridades federais da lei federal local para discutir como podemos trabalhar juntos para eliminar as violentas gangues migrantes de nossa cidade”, disse Adams em comunicado.

“Agora estamos trabalhando na implementação de uma ordem executiva que restaurará a capacidade dos agentes do gelo de operar na ilha de Rikers, como foi o caso por 20 anos”, acrescentou o prefeito.

A colina se comunicou com a Office de Imprensa de Adams e o Departamento de Justiça para comentar.

Fonte