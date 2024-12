Knicks vs. Wizards Odds, Line, Prediction & Time: 2024 NBA Picks, 30 de dezembro Melhores apostas de um modelo comprovado

O New York Knicks (22-10) e o Washington Wizards (5-24) se enfrentam na Conferência Leste pelo segundo jogo consecutivo na segunda-feira. Em 28 de dezembro, os Knicks derrotaram os Wizards por 136 a 132 na prorrogação. Essa foi a sétima vitória consecutiva do Nova York na temporada. Enquanto isso, Washington perdeu três das últimas quatro partidas. Os Knicks venceram sete jogos consecutivos sobre o Washington, incluindo ambos nesta temporada. Jordan Poole (quadril) e Alex Sarr (doença) são questionáveis ​​para Washington. Jalen Brunson (panturrilha) é dúvida para os Knicks.

O início da Capital One Arena em Washington é às 19h (horário do leste dos EUA). Os Knicks lideram a série de todos os tempos com um recorde da temporada regular de 184-136 e estão -680 na linha do dinheiro (arrisque $ 680 para ganhar $ 100). Nova York é favorita com 12,5 pontos no último Knicks vs. Wizards, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 229.

Diferencial entre Knicks e Wizards: Nova York -12,5

Knicks vs. Wizards mais/menos: 229 pontos

Knicks vs. linha de dinheiro Feiticeiros: Nova York -680, Washington +489

NYK: Knicks estão 16-15-1 contra o spread nesta temporada

LAVADO: Wizards estão 11-16-2 contra o spread nesta temporada

Por que os Knicks podem cobrir

O guarda Jalen Brunson é o principal manipulador da bola e tem a habilidade de marcar de qualquer lugar da quadra. Brunson lidera a equipe em pontos (25,5) e assistências (7,7). Ele também está acertando 41% de suas tentativas de 3 pontos. Na vitória sobre os Wizards no sábado, o jogador de 28 anos fez 55 pontos, três rebotes e nove assistências, o melhor da temporada.

O Center Karl-Anthony Towns fornece a Nova York um espaçador de piso e força na pista. Towns lidera a NBA em rebotes (13,5) com 24,5 pontos. Ele também arremessa 54% de campo e 44% de fora do arco. Em sua última partida, ele marcou 30 pontos e 14 rebotes. Este foi o seu 26º double-double do ano.

Por que os Wizards podem cobrir

O armador Malcolm Brogdon é um craque versátil na quadra de defesa. Ele tem médias de 14,2 pontos, 4,1 rebotes e 3,6 assistências por jogo. No sábado, Brogdon fez 22 pontos e sete assistências. O produto da Virgínia registrou pelo menos cinco assistências em quatro dos últimos cinco jogos.

O armador Bilal Coulibaly tem médias de 13,6 pontos, 5,7 rebotes e 3,6 assistências por jogo. O jovem de 20 anos terminou com mais de 15 pontos em seis dos últimos sete jogos. No dia 26 de dezembro, contra o Hornets, Coulibaly fez 20 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

