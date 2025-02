Kolchak Exclusive: The Night Stalker AudioBook Clip do romance Inspired ABC Show

Comingon está estreando um exclusivo KOLCHAK: O NightstalkerUm próximo audiolivro do romance que inspirou a icônica série de televisão.

O que é Kolchak: The Night Stalker?

A prévia apresenta uma breve olhada no início do capítulo 1, que apresenta o mistério central do livro. O próximo audiolivro é baseado em Kolchak Papers, um romance não publicado do autor Jeff Rice, que é um jornalista chamado Carl Kolchak, que acompanha um serial killer que acaba sendo um vampiro. A série de televisão seguiu Kolchak enquanto investigava vários misteriosos sobrenaturais.

O próximo audiolivro será narrado por William Katt, mais conhecido por seu papel de liderança na série ABC de 1981, o maior herói americano. Katt também estrelou vários outros projetos, incluindo Butch e Domingo: os primeiros dias, além de estrelar nove filmes diferentes de Perry Mason.

Confira a visão anterior exclusiva de Kolchak: The Night Stalker abaixo:

KOLCHAK: O perseguidor noturno será lançado em 11 de fevereiro de 2025, através de uma associação entre livros monstroes e áudio Blackstone. O romance também estará disponível como um livro eletrônico e bolso como parte do editor e escritor de inverno James Aquilone e a aquisição dos livros de monstros dos direitos de impressão do romance.

O lançamento do livro também contará com um novo prólogo do escritor e ator David Dastmalchian (tarde da noite com o diabo), bem como uma nova palavra de Posdo do escritor e produtor Rodney Barnes (Killadelphia). O livro também apresentará um novo ensaio sobre Jeff Rice, de Kolchak Mark Dawidziak, e uma capa de Russ Braun (os meninos).

“Eu sempre pensei que William Katt seria um ótimo Carl Kolchak”, disse James Aquilone, editor da Monsters Books e editora do prêmio Kolchak Graphic Novel: The Night Stalker 50th Anniversary. “Então, quando tive a oportunidade de escolher um narrador para a reimpressão de livros monstruosos do romance original de Kolchak: The Night Stalker, eu sabia que tinha que me comunicar com a estrela de um dos meus programas favoritos quando eu era criança , o melhor herói americano.