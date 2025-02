Komjen Dedi Paseteto garante o recrutamento de membros do POLI gratuito: não crie chamadas!

Yakarta, vivo – O inspetor de supervisão pública da Polícia Nacional, o comissário geral Dedi Praseteto, falou sobre o processo de seleção para se tornar um membro da Polícia Nacional da Indonésia (Polri). Ele enfatizou que o processo de recrutamento de Polri não exigia uma taxa de registro gratuita.

Leia também: 210 POGOS SIPS Os alunos seguem a seleção de nível central em Akpol, este é o estágio

Dedi enfatizou a importância da supervisão do processo de recrutamento pelo pessoal de Recursos Humanos da Polícia Nacional para impedir a fraude dos corredores que danificaram a comunidade.



Leia também: O segundo dia da Kemala 2025 Meriah Tour, 1.794 participantes para animar a pista em Yogyakarta

Ele também pediu que não havia mais pessoas que se parecessem com membros da polícia nacional, tinham que pagar para que pudessem se formar. Segundo ele, cada processo de recebimento de candidatos a policiais trouxe o princípio da transparência, honesto, responsável e humanista.

“Por favor, transmita ao público, entre na polícia de graça. Se ainda há pessoas que são persuadidas, seduzidas no pagamento da polícia, lembrem à comunidade que não acredita”, disse Dedi em sua declaração na segunda -feira, 17 de fevereiro, 2025.

Leia também: A turnê da Kemala 2025 começou oficialmente, 326 participantes competiram em Criterium Yogyakarta

A unidade de trabalho que supervisiona o processo de recrutamento dos membros da polícia é o SSDM. Esta unidade tem a tarefa de recrutar novos membros, de Tamtama Bintara, oficiais, aos agentes de Recursos de Bachelor. Dedi espera que esta unidade funcione honestamente e não fique em silêncio com a suposição de que a polícia deve pagar.

“Portanto, deve ficar claro para o público entrar na polícia.

Dedi explicou que houve uma atualização do método no recrutamento da polícia nacional este ano. Segundo ele, um deles está no desenvolvimento das características digitais do UKJ, da pintura, dos testes psicológicos com o método SJT e do exame nervoso. Isso é considerado diretamente proporcional à criação de membros da qualidade da POLRI.

 Ilustração de membros da polícia nacional Foto: Entre fotos/Sigid Kurniawan

Ele também percebeu que havia uma resposta negativa da comunidade que não se qualificou como membro da polícia nacional quando registrada. Mas ele espera que todos os funcionários da SSDM Polri possam dar uma impressão amigável a todas as queixas desses registrantes. Porque afirma -se que a resposta positiva fornece uma boa imagem ao processo de recrutamento de poli.

“A principal consideração da aceitação dos possíveis membros da Polícia Nacional é a qualidade. A Câmara de Comunicação Pública se abre o mais amplamente possível, a linha direta e o sistema queixoso para acomodar e responder a reclamações públicas pelo aumento de um melhor recrutamento , “disse Dedi.