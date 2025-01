Kotehonda Ravi, o único maoísta de Karanataka, continua foragido

Mesmo depois da rendição de seis maoistas na quarta-feira, Kotehonda Ravi de Kigga, perto de Sringeri, é o único maoista do Estado ainda foragido.

Kotehonda Ravi separou-se do grupo de oito maoístas, que atuavam em Wayanad, Kerala, e mudou-se para Karnataka há um ano, muito antes da reunião de outro líder maoísta, Vikram Gowda, em novembro de 2024. Ele se separou do grupo sobre diferenças pessoais e não foi rastreável, disseram as fontes.

“Ele não está ativo nem em contato com o grupo atual que se juntou ao mainstream. Todos os esforços para contatá-lo e convencê-lo a ingressar no mainstream falharam. A sociedade civil também não conseguiu estabelecer qualquer contacto com ele. Seu paradeiro é desconhecido”, disse um alto funcionário da polícia.