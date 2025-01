Kottayam embelezará seis organismos cívicos

À medida que a campanha de lixo em Kottayam avança para sua próxima fase, a administração do distrito está se preparando para melhorar a beleza dos seis municípios do distrito, criando jardins ao longo das estradas e bancos dos rios.

Para lançar o projeto, o colecionador do distrito John V. Samuel convocou recentemente uma reunião com os presidentes dos seis municípios, juntamente com representantes de associações comerciais e industriais, a missão Suchitwa e o departamento de governo autônomo local.

Em primeira fase, os termos municipais sofrerão uma transformação com a participação ativa de suas respectivas administrações, comerciantes, organizações, associações de bairro e outras instituições. Uma iniciativa -chave é converter áreas usadas anteriormente para descarga de lixo em jardins exuberantes. As medidas serão implementadas para garantir que as bordas da estrada permaneçam limpas e visualmente atraentes.

As idéias para a implementação do projeto serão finalizadas após consultas com as partes interessadas, incluindo representantes de organizações religiosas e comunitárias. O projeto está planejado para ser lançado simultaneamente nos seis municípios em março deste ano.

Como parte dos preparativos, os organismos cívicos foram confiados na tarefa de catalogar as principais estradas, rios, lagoas, centros urbanos, médio e rotatórias dentro de suas jurisdições. As autoridades também convocaram um concurso para estudantes do nível XII para propor um nome para o projeto.

Enquanto isso, em 26 de janeiro, a quarta fase da campanha pública de Malinyamuktham Navakeram será anunciada. Esta fase visa elevar 13.067 grupos de vizinhos, 2.000 estabelecimentos e 20 municípios do distrito para o “status verde”.

Além disso, 314 escolas receberão o status de “Escola Verde”, enquanto 22 espaços públicos e 42 escolas também serão declarados verdes. A campanha também reconhecerá quatro destinos turísticos -chave como “destinos turísticos verdes”.