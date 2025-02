KPK acredita que o governo de Cingapura concorda em impedir Paulus Tannos

Yakarta, vivo – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) ainda acredita que a prisão de Paulus Tannos será aprovada pelo governo de Cingapura. O KPK acredita que o processo provisório de prisão para Paulus Tannos será concedido pelo Tribunal de Cingapura.

“Eu acho que o KPK tem certeza de que o processo Prisão provisória A autoridade legal em Cingapura será aprovada pelo Tribunal de Cingapura “, disse a porta -voz da KPK, Tessa Mahardhika, para jornalistas no sábado, 1º de fevereiro de 2025.

Tessa explicou que o KPK não teve uma etapa de reserva se Paulus Tannos estivesse livre por meio de uma audiência no Tribunal de Cingapura.

 E-KTP Corrupção fugitiva, Paulus Tannos

O KPK ainda está tentando coordenar com o Ministério do Direito da Indonésia, o Gabinete do Procurador -Geral (agosto), a Polícia Nacional do Ministério das Relações Exteriores (Kemenlu). Os requisitos de extradição ainda estão em processo de integridade.

“Que existe um processo que não podemos interferir, não pode interferir porque é a autoridade do governo de outros países, o primeiro”, afirmou.

O porta -voz da história de Polri disse que o processo legal em Cingapura era diferente da Indonésia. Então, o KPK ainda está atendendo aos requisitos para que Paulus Tannos seja enviado para casa na Indonésia.

“O sistema jurídico também é diferente, então, a tarefa do KPK e as instituições que foram mencionadas apenas tentaram atender imediatamente aos requisitos solicitados. E se estiver concluído, estamos aguardando uma resposta do governo de Cingapura”, ele disse. .

Anteriormente, a Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) finalmente conseguiu capturar suspeitos fugitivos no caso de corrupção eletrônica KTP ou E-KTP, Paulus Tannos. Ele foi preso em Cingapura.

“Ainda em Cingapura”, disse o vice -presidente da KPK, Fitroh Rohcahyanto, para jornalistas na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Fitroh explicou que atualmente o KPK ainda está realizando uma série de processos em Cingapura. Primeiro, várias condições devem ser atendidas para fazer a extradição de Paul Tannos.

“O KPK está coordenando ao concluir os requisitos para poder extrair o relevante”, explicou Fitroh.

Sabe -se que Paulus Tannos tem sido um fugitivo da Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) desde 2019. De fato, ele foi detectado na Tailândia.

No entanto, Paulus Tannos mudou a cidadania em outros países. Sua identidade também mudou para Thian Po Tjhin.