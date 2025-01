KPK é solicitado a investigar completamente o caso Harun Masiku-Hasto, não tenha medo de intervenção política

Jacarta – A Aliança Anticorrupção Juvenil e Comunitária realizou uma manifestação no edifício KPK, sul de Jacarta, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Eles apoiam totalmente a agência anticorrupção para investigar minuciosamente o caso de suborno de Harun Masiku e várias partes relacionadas, incluindo o secretário-geral do PDI-P, Hasto Kristiyanto.

A juventude e a comunidade enfatizaram a importância da participação do KPK na erradicação das práticas corruptas nas instituições legislativas.

“Apoiamos totalmente a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) na exposição de todas as partes envolvidas neste caso, incluindo aquelas que tentaram encobrir ou obstruir o processo legal”, disse Agus Syarifudin, Coordenador da Aliança Juvenil e Comunitária.

 Manifestação em frente ao edifício KPK

Neste caso, também apreciam a decisão do KPK de atribuir o estatuto de suspeito a Hasto Kristiyanto, Secretário-Geral do PDI-P, suspeito de dar instruções relacionadas com suborno no processo de substituição provisória (PAW).

Segundo Agus, o seu partido também pediu à Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) que prendesse imediatamente Hasto Kristiyanto. A razão é que isto terá um efeito dissuasor sobre os perpetradores da corrupção na Indonésia.

“Hasto Kristiyanto deve ser responsabilizado perante a lei pelas suas ações e esperamos que este processo não seja adiado. A erradicação da corrupção deve ser realizada sem compromisso”, disse Agus.

Por isso, Agus apelou ao Comité de Erradicação da Corrupção (KPK) para não ter medo da intervenção de elementos da elite política que tentam obstruir o processo legal.

“Apelamos à Comissão de Erradicação da Corrupção para que não se deixe influenciar por qualquer influência política no desempenho dos seus nobres deveres. “A Comissão de Erradicação da Corrupção deve permanecer independente e concentrar-se na resolução deste caso”, explicou Agus.

Por outro lado, Agus afirmou que todo o povo indonésio deve unir-se para erradicar as práticas corruptas neste país. Cada cidadão tem um papel importante para garantir que a lei seja aplicada de forma justa e sem discriminação.

“Este é um impulso para todos nós nos manifestarmos, apoiarmos a Comissão de Erradicação da Corrupção e garantirmos que a corrupção não se torne uma cultura no nosso governo. Devemos lutar juntos para tornar a Indonésia livre de corrupção”, disse ele Agus.