KPK hoje examina Hasto Kristiyanto como suspeito no caso de corrupção de Harun Masiku. Ele será preso?

Jacarta – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) ainda está a investigar exaustivamente o caso de corrupção sob a forma de subornos de substituição provisória (PAW) a membros do DPR RI para o período 2019-2024. A Comissão de Erradicação da Corrupção também agendou uma convocação ao Secretário-Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, para segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Leia também: Em comemoração ao 52º aniversário do PDIP, motoristas da Ojol podem fazer exames médicos e trocas de óleo gratuitamente

“É verdade, o irmão HK está programado para ser convocado pelos investigadores hoje às 10h00 WIB no Edifício Vermelho e Branco KPK”, disse a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, aos repórteres, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

 Porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, no KPK

Leia também: Yudi Purnomo diz que ex-líderes do KPK podem ser questionados no caso Harun Masiku, aqui está o porquê

O KPK está programado para convocar hoje o secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, na qualidade de suspeito. Então, o PDIP será preso imediatamente?

“Como suspeita”, disse Tessa.

Leia também: Harun Masiku fugitivo de 5 anos, KPK: Não estamos apenas procurando

A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) anunciou finalmente oficialmente o Secretário-Geral do PDI-P (Sekjen), Hasto Kristiyanto, como suspeito num caso de corrupção sob a forma de suborno de membros substitutos em exercício (PAW) do RPD RI para o período 2019-2024. .

Soube-se que o caso de corrupção também envolve Harun Masiku como suspeito. No entanto, até agora Harun Masiku não foi preso pelo DPO.

“Os investigadores encontraram evidências do envolvimento do irmão HK (Hasto Kristiyanto) em questão como secretário-geral do PDIP Perjuangan”, disse o presidente do KPK, Setyo Budiyanto, no edifício KPK, Kuningan, sul de Jacarta, terça-feira, 24 de dezembro de 2024.

Setyo explicou que Hasto, junto com Harun Masiku, subornou o comissário da KPU.

Hasto é visto como ativamente envolvido na tentativa de conseguir um assento para Harun Masiku como membro do DPR nas eleições de 2019.

“Houve esforços do irmão HK para conquistar o irmão SM (Harun Masiku) através de vários esforços”, disse Setyo.