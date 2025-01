KPK mencionou a detenção temporária de Paulus Tannos em Cingapura sob acordo de extradição

Jacarta, Viva – A porta-voz da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK), Tessa Mahardhika, disse que a detenção temporária de Paulus Tannos, também conhecido como Thian Po Tjhin, em Singapura, estava de acordo com o acordo de extradição Indonésia-Cingapura.

Paulus Tannos é conhecido por ser um suspeito foragido no caso de corrupção do megaprojeto de aquisição de cartões de identificação eletrônica.

“O KPK procedeu à submissão da detenção temporária através da polícia à polícia (prisão provisória) com base no acordo de extradição, nomeadamente à Sede da Polícia Nacional Divhubinter”, disse Tessa, domingo, 26 de janeiro de 2025.

 Porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, no KPK na terça-feira, 3 de setembro de 2024

Inicialmente, disse Tessa, o KPK enviou um pedido de detenção anexando todos os requisitos. Depois, continuou ele, a Divisão Hubinter escreveu à Interpol Singapura e à polícia indonésia em Singapura, depois foi enviada ao Gabinete de Investigação de Práticas de Corrupção (CPIB).

“Como a detenção em Singapura teve de passar pelo processo do procurador e do tribunal, a ligação do procurador foi coordenada com o CPIB, os procuradores e os tribunais locais”, explicou Tessa.

Além disso, Tessa disse que o cumprimento das condições de detenção foi realizado através de comunicação por email entre a polícia, procuradores e investigadores adjuntos, relacionada com o cumprimento da integralidade dos requisitos solicitados pelo Tribunal de Singapura até à decisão do tribunal em 17 de janeiro de 2025, pela prisão temporária do suspeito Paulu Tannos.

Sabe-se que o caso fugitivo de corrupção na aquisição da KTP-El, Paulus Tannos, também conhecido como Thian Po Tjhin, foi preso pelo Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) de Cingapura quando estava na terra do leão em 17 de janeiro de 2025.

Paulus Tannos está atualmente detido na prisão de Changi depois de o tribunal de Singapura ter concedido um pedido de detenção temporária. Esta detenção temporária é um mecanismo regulamentado no acordo de extradição Ri-Cingapura.

O KPK anunciou em 13 de agosto de 2019 quatro pessoas como novos suspeitos no desenvolvimento de um caso de corrupção na aquisição de cartões de identificação eletrónica.

Os quatro suspeitos são Diretor Presidente do PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Diretor Presidente do Estado Indonésio Print Perum (PNRI) ISNU Edhi Wijaya, Membro da Câmara dos Representantes da Indonésia (DPR) para o período 2014-2019 Miryam S. Haryanii e ex- presidente da equipe técnica de TI, aplicativo Husni Fahmi Electronic KTP.