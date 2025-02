KPK não está disposto a responder à suposta criminalização do PDIP: argumento como defesa cega

Yakarta, vivo -O campo de Kristiyanto considerou que a determinação do KPK suspeito de Hasto foi realizado porque o Secretário -Geral do PDIP frequentemente deu fortes críticas ao 7º Presidente da Indonésia Joko Widodo (Jokowi) e foi realizado quando os cristãos antes de comemorar o Natal de 2025. Problema.

Leia também: A razão pela qual o pesquisador da KPK monitorou principalmente a audiência antes do julgamento de Tasto Kristiyanto

O chefe do escritório legal da KPK, Iskandar Marwanto, deu uma resposta à resposta do Secretário Geral de Pentito, PDIP, Hastiyanto, no Tribunal Distrital de Yakarta do sul, na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025. O KPK considerou que a declaração do campo de Hasto era apenas um mero argumento.

“Na verdade, é um argumento construído com base na suposição, que é realmente irrelevante para ser transmitida nesse pedido”, disse a equipe jurídica da KPK no tribunal.

Leia também: Falsos funcionários da KPK que foram presos por Sprindik e convocações para a antiga rede de redent

O KPK explicou que a suposição foi transmitida apenas para que houvesse uma defesa porque havia um esforço indesejado. O KPK considera que esses esforços só se tornam uma armadilha para obscurecer o valor da justiça

“Os esforços para desenvolver tais argumentos podem ser entendidos como uma defesa que as persianas, que, se não cuidadosas e compreendidas, podem capturar e obscurecer o valor da justiça, a certeza legal e os benefícios que são realmente os ideais mais altos da lei”, ele disse.

Leia também: KPK: HASTO KRISTIYANTO DINHEIRO RP4 Bilhão para cuidar da mente da Paw Harun Harun

Portanto, o KPK relutou em responder ao argumento que havia sido apresentado pelo campo de Hastio Kristiyanto. O KPK disse que o caso Hasto Kristiyanto estava ao alcance legal que a objetividade mantém.

 Público antes do julgamento antes do julgamento do Jristiyanto

“O poder do réu enfatiza que, ao lidar com esse caso, o réu trabalha no espaço e no corredor legal que defende a objetividade, promovendo a verdade do cientista e da consciência no meio das aspirações de uma aplicação justa. Responsável perante a lei, “KPK disse.

Anteriormente, a equipe de consultoria jurídica do Secretário Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, disse que a determinação dos suspeitos cometidos pela Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) tinha a ver com as fortes críticas que ele levou ao 7º presidente de Indonésia Joko Widododo Vidodo (Jokowi).

Ronny revelou que essa se tornou uma das objeções no tribunal antes do julgamento realizado no Tribunal Distrital de Yakarta no sul na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025.

Ronny explicou inicialmente que a determinação do suspeito Hastiyanto foi realizada depois que Hasto supostamente criticou a política quando a suposta distribuição de banners queria o presidente do PDIP em pó para pó de megawati soekarnoputri.

“Que a nomeação do peticionário como suspeito do réu deve ser suspeita de um processo de fortes críticas ao peticionário na situação existente e na distribuição de banners que atacaram o presidente como peticionário”, disse Ronny no salão principal da Câmara do Tribunal Distrital principal do sul de Yakarta.

Então, Ronny suspeitou que a resposta da comunidade começou a desaparecer depois que Hastiyanto foi nomeado suspeito em um caso de suborno e na investigação do DPR RI Paw.

“Suspeita -se que a nomeação do peticionário como suspeito pelo réu esteja intimamente relacionada à atitude do peticionário que critica agressivamente a política de Jokowi, que de acordo com o peticionário prejudica as articulações da democracia e o domínio da lei e a regra da lei uma transferência de problema.