KPK: O juiz preventivo de Hasto PDIP considerará este importante ponto

Yakarta, vivo – O chefe interino do cargo jurídico da KPK, Iskandar explicou que havia apresentado uma série de evidências mantidas no argumento de objeções na carta de conclusão no julgamento anterior ao julgamento do Secretário Geral do PDIP Hasto Kristiyanto. A conclusão da audiência de leitura foi realizada no Tribunal Distrital de Yakarta no sul na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

“O ponto principal está relacionado a se este julgamento prova a questão do caso ou não. Porque, do lado do candidato, ele sempre quer que o juiz prove que o Sr. Hasto é verdadeiro ou não”, disse Iskandar no distrito de South Yakarta Cut Yakarta .

Iskandar explicou que o campo de Hasto queria que o juiz soubesse se havia ou não a participação de Hastiyanto. De fato, ele disse, o regulamento da Suprema Corte (MA) disse que o exame antes do julgamento só provou a presença ou ausência de duas evidências.

“E os dois testes anteriormente são válidos ou não. Se o problema, as evidências podem provar as ações do Sr. Hasto, o diretor”, continuou ele.

O KPK, disse Iskandar, ainda confia que a determinação do suspeito de Hastiyanto concorda com os regulamentos aplicáveis.

“Sim, é claro, estamos convencidos de que, de acordo com os estágios da aquisição de evidências preliminares, conforme explicado pelo especialista, apesar do fato de a inclusão ter surgido mais tarde, a polícia ainda poderia ser realizada”, disse ele.

Iskandar explicou que a determinação do suspeito a Hastio Kristiyanto era considerada inválida. Ou seja, considera -se que os agentes da lei não têm senso de justiça.

“E no artigo 106, os investigadores têm a obrigação de acompanhar se encontrarem o evento criminal”, disse ele.

Para suas informações, Hasto entrou com uma ação antes do julgamento perante o Tribunal Distrital de Yakarta do sul como uma forma de resistência depois de ser nomeado suspeito em um caso de suposto suborno na mudança de tempo inter -tempo (PAW) do Parlamento indonésio e e A investigação ou obstrução da justiça contra minha masal masara.

Hasto entrou com uma ação prévia, porque eu queria saber a validade da determinação de suspeitos cometidos pelo KPK.

Sabe -se que o KPK nomeou o Secretário Geral de PDIP, Hasto Kristiyanto, suspeito em um caso de suposto suborno devido à mudança dos membros do Inter -Time (Paw) do Parlamento Indonésio, que também arrastou meu espelho.