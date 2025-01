KPK pesquisa a casa Hasto PDIP em Bekasi e Kebagusan no sul de Jacarta, aqui estão os resultados

Jacarta – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) realizou uma busca na casa do Secretário-Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025. A busca foi realizada em duas casas, nomeadamente, na área de Bekasi, West Java e Kebagusan , Sul de Jacarta. .

Leia também: Raffi Ahmad finalmente relata no LHKPN, quanto é sua riqueza total?

A partir desta busca, os investigadores do KPK conseguiram confiscar provas eletrônicas e uma nota.

“O que foi confiscado em Bekasi e Kebagusan (Rumah Hasto) havia provas, havia provas eletrônicas e provas na forma de notas”, disse o diretor de investigação do KPK, Asep Guntur Rahayu, aos repórteres na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

Leia também: Porta-voz do PDIP acusa Effendi Simbolon de pedir a renúncia de Megawati após reunião com Jokowi

 Casa do Secretário Geral do PDIP, Hasto Kristoliyanto

Asep explicou que todas as provas confiscadas pelo órgão anticorrupção devem estar relacionadas ao principal caso de suborno e obstrução à investigação do substituto interino (PAW) da Câmara dos Deputados para o período 2019-2024, Harun Masiku.

Leia também: Effendi Simbolon acredita que Jokowi não interferiu na situação do suspeito Hasto

“É claro que as evidências e registros eletrônicos estão relacionados ao caso que estamos tratando. Portanto, tudo o que confiscamos está relacionado ao caso que estamos tratando”, explicou Asep.

Sabe-se que Hasto Kristiyanto foi nomeado suspeito no caso de corrupção DPR RI PAW por suborno e obstrução de investigações.

Ele foi nomeado suspeito junto com o defensor e quadro do PDIP Donny Tri Istiqomah. Outro suspeito no caso de corrupção DPR RI PAW é Harun Masiku, que atualmente ainda é fugitivo da Comissão de Erradicação da Corrupção.

Comissão de Erradicação da Corrupção nega busca para desviar problemas

A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) está realizando uma busca na casa particular do Secretário Geral do PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025. A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) também nega que a busca tenha sido realizada em um esforço para desviar a questão que está atualmente no centro das atenções.

Sabe-se que a busca na casa particular de Hasto na área de Bekasi, Java Ocidental, estava relacionada ao caso de corrupção de suborno e obstrução da investigação da Substituição Provisória (PAW) da Câmara dos Representantes para o mandato 2019-2024, Harun Masiku.

“Não podemos proibir estranhos de pensarem assim, ou também há partidos que sentem que esta actividade é um desvio de outros temas que estão actualmente a ser discutidos em vários meios de comunicação. Vamos deixar isso no espaço público”, disse o porta-voz do KPK. Tessa Mahardhika no edifício KPK Red and White na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Tessa explicou que a busca foi realizada pelos investigadores de forma profissional. Portanto, o Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) negou que a busca na casa de Hasto fosse para desviar o problema.

“Neste caso, os investigadores da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) continuarão a realizar ações de forma profissional, processual e proporcional”, afirmou.