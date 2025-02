KPK: Por favor, Hasto envia um julgamento novamente, mas o exame como suspeito continua

Yakarta, vivo – A equipe leginha do Secretário Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, continuou a pedir a citação do investigador da KPK contra Hasto como suspeito de ter sido adiado na quinta ao Tribunal do Distrito Sul de Jacarta. No entanto, os líderes da KPK responderam batendo.

O vice -presidente do KPK, Johannis Tanak, disse que não havia problema se Hastio Kristiyanto continuasse a entrar com um processo prévio no Tribunal Distrital do sul de Yakarta. No entanto, ele disse, não havia regras na lei relacionada aos funcionários responsáveis ​​por cumprir a lei (APH) adiaram sua convocação ao processar o julgamento anterior.

“Não há lei que o proíba de refazer o julgamento antes do julgamento (antes do julgamento)”.

 Hastiyanto Kristiyanto depois de passar por um exame como suspeito em um caso de corrupção no KPK

Tanak explicou que a proibição de fazer um esforço para chamar testemunhas ou suspeitos só podia ser visto a partir dos resultados da decisão do juiz, afirmando que ele recebeu um julgamento anterior.

“A menos que haja uma decisão de um juiz para determinar e declarar, pare o processo de investigação até que a decisão da Papid seja pronunciada no julgamento”, disse Tanak.

Sabe -se que os advogados de automóveis pediram continuamente que o KPK adiou a convocação para Hasto. A razão é porque há uma reclamação antes do julgamento perante o Tribunal Distrital de Yakarta do sul.

Hasto entrou novamente com uma ação judicial de até dois processos antes do julgamento. As duas previsões são a determinação de suspeitos em casos de suborno e pesquisa do KPK. As duas demandas são apresentadas separadamente.

Anteriormente, Hasto, juntamente com os defensores do PDIP, Donny Tri Istiqomah foi nomeado KPK como suspeito no final de 2024 ontem. Ambos estavam supostamente envolvidos no suborno do ex-comissário da Indonésia KPU, Wahyu Setiawan, a fim de determinar os membros da perna do Parlamento da Indonésia para o período 2019-2024, Harun Masiku (Bugon).

Hastiyanto e Donny Tristiqomah até agora não foram presos pelo KPK depois de serem suspeitos de KPK. Além de Harun, Hasto chamou o KPK também lidou com os membros da pata do Parlamento da Indonésia para o Distrito Eleitoral de 2019-2024 (DAPIL) 1 West Kalimantan (Kalimantan) Maria Lestari.

Além do suborno, Hasto também está sujeito a um artigo sobre investigação ou obstrução da justiça. Dizem que Hasto filtra uma operação de artesanato (OTT) no início de 2020, que é endereçada a Aaron.

Ele supostamente pediu a Harun para mergulhar o telefone celular e imediatamente escapou. Hasto supostamente também ordenou que seus homens, Kusnadi, afundassem o celular para não encontrar o KPK.

De fato, o KPK explicou que se dizia que Hasto havia reunido várias testemunhas relacionadas ao caso para não fornecer informações verdadeiras.

Hasto passou por um primeiro exame como suspeito na segunda -feira, 13 de janeiro de 2025 ontem, mas não foi preso imediatamente. Durante o exame, Hasto foi investigado por pesquisadores sobre evidências como documentos e evidências eletrônicas que foram confiscadas e informações de outras testemunhas.