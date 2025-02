KPK revelou três casos de corrupção que pegaram o prefeito de Semarang Mbak Ita e seu marido

Yakarta, vivo – A Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) prendeu oficialmente o prefeito de Semarang, Hevearita Gararyanti Rahayu (HGR), também conhecido como Mbak Ita, e seu marido, que também é presidente da Comissão da Província de Java Oriental DPRD, Alwin Basri. Ambos foram presos pelo KPK depois de se tornarem suspeitos em um caso de corrupção dentro do governo da cidade de Semarang, Java Central.

“Que com a irmã HGR e o irmão AB, uma detenção foi realizada no Center 1 Classe 1 em Yakarta, a filial do KPK Detention Center por 20 dias”, disse o vice -presidente da KPK, Ibnu Basuki Widodo, no edifício KPK Red and White na quarta -feira , 19 de fevereiro de 2025.

 KPK segura o guardião da cidade de Semarang Hevearita Gararyanti Rahayu, Mbak Ita

Ibnu explicou que Mbak Ita e Alwin Basri estavam supostamente envolvidos em três casos. Suspeita -se que Mbak Ita e Alwin Basri recebam algum dinheiro da taxa para a aquisição de mesas de cadeiras de fabricação primárias no Escritório de Educação da cidade de Semarang, TA 2023, o acordo de projetos de nomeação direta no nível no nível do distrito TA 2023, e solicita dinheiro pelo dinheiro Bapenda Semarang City.

Mbak Ita e Alwin Basri receberam uma taxa de 10% da aquisição de cadeiras de mesa no Escritório de Educação da cidade de Semarang. A taxa foi recebida pelo casal de um diretor de Pt.

“Isso, em junho de 2023, a HGR ordenou que cada OPD reserve 10% do orçamento que será usado no APBD-P, e a HGR pede ao Escritório de Educação para reduzir algum trabalho físico”, disse Ibnu.

Rud é a parte designada para obter cadeiras de mesa no Escritório de Educação da cidade de Semarang.

“Que para a participação de AB ajudando Rud a obter o projeto, Rud tem

Prepare dinheiro de Rp 1.750.000 ou 10% para AB “, disse ele.

Mbak Ita e Alwin Basri também receberam taxas de outros casos. Ambos recebem as taxas de projeto para o ano de orçamento 2023 (TA) no nível do subdistrrito.

As ações de MBAK ITA e Alwin Basri ao solicitar uma taxa de compromisso para o contrato do projeto PL no nível do subdisterito relacionado à sua posição como prefeito de Semarang, de modo que seja contrário aos seus deveres e obrigações, conforme regulamentado no artigo 65. 66, Artigo 67 e Artigo 76 da Lei Número 23 do ano de 2014 no governo regional alterado duas vezes e a lei número 9 de 2015.

Além disso, dois políticos de PDI -P também receberam dinheiro através da suposta atitude de coleção ilegal (extorsão) na cidade de Bapenda Semarang. Ambos receberam RP2,4 bilhões.

Suspeita -se que Mbak Ita e Alwin Basri viole o artigo 12 Carta ou o artigo 12 do Artigo 12 A Lei da Lei da Lei sobre Direito Penal (KUHP).

Então, o suborno e a extorsão do caso de Mbak Ita e Alwin Basri, houve uma ameaça de prisão por um mínimo de 4 anos e no máximo 20 anos e uma multa de pelo menos RP200 milhões e um máximo de RP1 bilhões.

Em relação à satisfação, há uma ameaça de prisão ou prisão por um mínimo de 4 anos e no máximo 20 anos, e uma multa de pelo menos RP e um máximo de RP1 bilhões.