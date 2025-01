KPK revista a casa do secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto

Jacarta – Investigadores da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) estão realizando uma busca na casa do secretário-geral do PDI-P, Hasto Kristiyanto, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025. A busca foi realizada em conexão com um caso de corrupção na forma de suborno para o RPD RI de Substituição Provisória (PAW) 2019-2024.

“É verdade que os investigadores estão atualmente realizando uma busca ativa pelo caso do suspeito HK”, disse a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, aos repórteres, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Tessa não podia negar os detalhes da busca. A razão é que a busca ainda continua. “Mais novidades serão comunicadas quando as atividades terminarem”, disse.

 Porta-voz do Comitê de Erradicação da Corrupção, Tessa Mahardhika

KPK nomeia oficialmente Hasto como suspeito

A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) anunciou oficialmente o secretário-geral do PDI-P (Sekjen), Hasto Kristiyanto, como suspeito em um caso de corrupção na forma de suborno de membros substitutos em exercício (PAW) do DPR RI para o período 2019-2024.

Soube-se que o caso de corrupção também envolve Harun Masiku como suspeito. No entanto, até agora Harun Masiku não foi preso pelo DPO.

“Os investigadores encontraram evidências do envolvimento do irmão HK (Hasto Kristiyanto) em questão como secretário-geral do PDIP Perjuangan”, disse o presidente do KPK, Setyo Budiyanto, no edifício KPK, Kuningan, sul de Jacarta, terça-feira, 24 de dezembro de 2024.

Setyo explicou que Hasto, junto com Harun Masiku, subornou o comissário da KPU.

Hasto é considerado ativo na tentativa de fazer com que Harun Masiku ganhe um assento como membro do DPR nas eleições de 2019. “Há esforços do irmão HK para conquistar o irmão HM (Harun Masiku) através de vários esforços”, disse Setyo.