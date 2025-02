KPK Siga -Up em relatórios de corrupção de Jampidsus no caso de Jiwasraya

Yakarta, vivo – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) recebeu um relatório de suposta corrupção em relação ao advogado do Procurador Geral (agosto) relacionado ao caso do PT. O KPK está pronto para ir ao estágio de investigar o suposto relatório se atender à adaptação das evidências.

“Em geral, todos os relatórios de entrada certamente serão atribuídos, o Pulbaket (coleta de materiais de informação) será realizado. E se for considerado que atendeu aos requisitos da investigação”, disse a porta -voz da KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto Sugiarto, no KPK Red e White Building na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

 Porta -voz da KPK, Tesa Mahardhika, no KPK

Neste relatório da Rasuah, o escritório do advogado de Jamampidsus (agosto), Febrie Adriansyah, tornou -se o relatado na denúncia. O KPK disse que o relatório não foi ignorado.

Se a queixa não for suficiente, o jornalista será chamado. Até agora, não havia nenhuma investigação aberta relacionada à denúncia.

“E se os requisitos ainda estiverem faltando, o repórter será solicitado a atender”, disse Tessa.

Sabe -se que, o Procurador Geral de Crimes Especiais (Jampidsus) do Gabinete do Procurador Geral, Febrie Adriansyah, foi informado à Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK).

Febrie foi relatado ao KPK pelo relógio policial da Indonésia (IPW) e KSST, pois supostamente envolvido na corrupção na implementação do leilão de sementes de corrupção na forma de um pacote de PT. Gunung Bara Utama (GBU).

As ações são um saque do caso de corrupção de seguro de PT. Jiwasraya, que foi leiloado pelo Centro de Recuperação de Ativos Auda (PPA) em 18 de junho de 2023, e foi conquistado por Pt.

Anteriormente, em um diálogo público realizado em Yakarta em maio de 2024, a coalizão civil Save Mine (KST) e uma série de ativistas anti -corrupção concordaram em incentivar o KPK a investigar o suposto abuso de autoridade e/ou conspiração maligna e // Ou a corrupção no leilão, que agora está arrastando Jampidsus faz Febrie Adriansyah.

Os presentes na época incluíam Boyamin Saiman (Maki), Faisal Basri (IDEF), Sugeng Teguh Santoso (IPW), Melky Nahar (Jatam). Eles concordaram que o KPK interveio, porque suspeitava -se de que houve uma perda estatal na implementação do leilão do saque da apreensão da corrupção na forma de 1 pacote de ações da PT. Os ativos da Indonésia da Indonésia (PPA) foram conquistados por Pt.

“O preço limite recebeu a aprovação da Indonésia, que supostamente resultou em uma perda estadual de pelo menos Rp. 9 bilhões para o condenado Heru Hidayatat.

Atos criminosos supostos de corrupção na implementação do leilão de sementes de corrupção na forma de 1 Pt Shares Pack. Valor de mercado justo (valor justo de mercado) 1 Pacote de ações da PT. . Ah, BSS E Ys são proprietários benéficos e/ou os benefícios dos benefícios do PT.

“Este caso foi exacerbado porque foi que o Pt.

Estágios de suposta corrupção criminal, começando quando o chefe do PPA planeja leiloar o vencedor do leilão de sementes de corrupção na forma de 1 pacote de ações da PT. . .

Além disso, 10 dias antes da primeira explicação do leilão (Aanwijzing) em 9 de dezembro de 2022, ah supostamente estabelecida Pt. Personalidade e a parte para se sentar como diretores, comissários, acionistas da empresa em nome de Pt. MPN e PT. A VN nomeada, que serviu como acionista de 99,9% de Pt. Com base no relatório de impostos pessoais em 2022, ele possui apenas ativos de RP.

O VN tem um certo relacionamento especial com AH. O pai de VN nomeou o RN por décadas trabalhando como segurança da família AH. Em 2015, a VN foi registrada como candidato no escândalo do Panamá, como uma lista no número 975. AH, YS, BSS, juntamente com RBT e HM, suspeita de corrupção da corrupção em uma taxa comercial TATA, também proprietária da PT.