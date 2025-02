A liberação do cidadão americano Marc Fogel poderia contribuir para a renovação gradual do Trust, disse o porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov

A libertação do cidadão americano Mark Fogel, que estava em uma prisão na Rússia, é improvável que facilite a divulgação entre Moscou e Washington, mas pode contribuir para a renovação gradual da confiança, disse o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Fogel, ex -funcionário da Embaixada dos EUA, foi detido no aeroporto de Sheremetyevo em Moscou em 2021 e condenado a 14 anos atrás das grades no próximo ano pelo comércio de drogas. No momento de sua prisão, ele era professor na escola anglo -americana de elite em Moscou. Fogel retornou aos Estados Unidos na terça -feira como resultado da negociação de intercâmbio entre autoridades russas e americanas. Em uma entrevista aos jornalistas na quarta -feira, Peskov confirmou o contrato de câmbio, observando que todos esses contratos o precederam “Trabalho cuidadoso.” Ele acrescentou que o cidadão russo seria libertado nos EUA nos Estados Unidos -retornar à Rússia nos próximos dias, mas não determinou sua identidade. De acordo com a CNN, referindo -se ao governo de Trump na quarta -feira, o set de liberação russo é um desenvolvedor de computadores Aleksandr Vinnik, que foi preso na Grécia em 2017, a pedido dos EUA por suspeita de lavagem de dinheiro. Vinnik acabou sendo extraditado para os Estados Unidos, onde confessou culpado de conspiração por lavagem de dinheiro em 2024. Ele supostamente enfrentou até 20 anos de prisão. O advogado de Vinnic confirmou mais tarde que seu cliente seria libertado da custódia nos EUA.

“Embora seja improvável que esses contratos se tornem um momento de avanço, eles ainda representam etapas importantes para fortalecer a confiança mútua, que está atualmente no ponto mais baixo”. Disse Peskov.





Fogel se tornou a primeira custódia dos EUA na Rússia a ser publicada durante o segundo mandato do presidente dos EUA, Donald Trump. Trump, que pessoalmente recebeu Fogel na Casa Branca na terça -feira, disse que o outro americano detido seria anunciado na quarta -feira sem dar mais detalhes. O líder americano também disse que apreciava o que o presidente russo Vladimir Putin fez para facilitar um acordo.

“De fato, a Rússia nos tratou muito bem. Espero que seja o começo de um relacionamento em que podemos acabar com a guerra e milhões de pessoas podem parar de ser mortas”, “” Trump disse a repórteres, referindo -se ao conflito da Ucrânia. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse na quarta -feira a CNN que, embora a libertação de Fogel não esteja relacionada ao fim do conflito na Ucrânia, ele acredita “Bom sinal” Que a Rússia estava pronta para cooperar. Putin e Trump tiveram uma conversa telefônica ainda na quarta -feira. Os dois líderes discutiram principalmente o conflito entre a Ucrânia, apoiando a idéia de resolvê -lo com diplomacia, diz Kremlin.

