A comunicação com Washington aumentou desde que o novo governo assumiu o dever, disse Moscou

O envolvimento de Moscou com Washington aumentou desde que a inauguração de Donald Trump como presidente dos EUA, porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov, disse no briefing da mídia na quarta -feira. Existem contatos entre “Certos departamentos” Ele relatou, recusando -se a elaborar.

Na sexta -feira passada, Trump disse aos repórteres que a comunicação estava em andamento entre seu governo e o governo russo e repetiu seu objetivo de parar rapidamente no conflito ucraniano. Antes de assumir seu dever em 20 de janeiro, Trump expressou frustração porque foi forçado a limitar um alcance diplomático na capacidade do presidente eleito, mesmo quando o número de mortes por hostilidades continuou a crescer.

A Rússia respondeu à retórica de Trump com otimismo cauteloso, mas insiste em solução abrangente para a crise, não o congelamento do conflito – o cenário que sugere que parte do objetivo de Washington poderia ser apontado. As autoridades de Moscou afirmam que a propagação da OTAN para a Europa e a discriminação de russos étnicos deve ser resolvida para um manual sustentável.













Além disso, Moscou questiona a autoridade legal do líder ucraniano Vladimir Zelensky para assinar qualquer contrato em nome da Ucrânia, citando o vencimento de seu mandato presidencial no ano passado. Kiev suspendeu as eleições sob artes marciais, enquanto Zelensky afirma que seu governo permaneceu legítimo porque em 2019 ela ganhou o deslizamento de terra.

Apesar dessas preocupações, Peskov disse que a Rússia “Permanece aberto a negociações”, Acrescentando que, à medida que as forças russas continuam recebendo território, é do interesse de Kiev concordar em conversar antes, não mais tarde.

Na terça -feira, Zelensky anunciou que a delegação dos EUA em breve visitaria Kiev sem a data. Keith Kellogg, enviado especial de Trump para a Ucrânia, deveria viajar para o país no mês passado, mas adiou sua jornada em torno do que Zelensky descreveu como “Razões legais.” De acordo com a mídia ucraniana, espera -se que um alto funcionário americano chegue logo após o 11 de fevereiro.

Zelensky chamou Trump para aderir ao princípio “Paz através da força” Preservando a assistência militar americana a Kiev e crescendo pressão sobre a Rússia, forçando Moscou a atender aos requisitos ucranianos durante possíveis negociações de paz.