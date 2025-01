O Kremlin diz que está à espera de “sinais” dos Estados Unidos sobre um possível encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o norte-americano Donald Trump.

Até agora, a Rússia não recebeu “nenhum sinal” da administração norte-americana de Donald Trump para contacto direto entre o presidente dos EUA e Vladimir Putin da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse isso, acrescentando que “a disponibilidade de Moscou permanece para tal iniciativa e”, pelo que ouvimos, também permanece do lado americano”. “Obviamente, leva tempo”, disse Peskov, citado pela Interfax.

A renovação das sanções contra a Rússia – tanto quanto sabemos – foi aprovada pela UE. Budapeste então retirou o veto.

Baertbock: ‘Berlim e a UE ao lado de Kiev, deixaremos isso claro em Trump’



“A segurança europeia é essencial para a segurança transatlântica. É por isso que é tão importante, especialmente nos dias de hoje, voltar a enfatizar que a Europa e a Alemanha apoiam a Ucrânia. Não há prazo de validade para o apoio humanitário, económico e militar. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annanana Baertbock, fez o anúncio à margem de uma reunião com os seus homólogos europeus em Bruxelas.

«É essencial que os interesses europeus invistam mais, não só na nossa força económica e no nosso mercado interno, mas também na nossa segurança. A Europa deve proteger-se melhor», observou Baerbock, sugerindo que a cooperação também precisa de ser alargada para combater «ameaças híbridas», como as ações de sabotagem de cabos submarinos.

Kremlin: “Vitória de Lukashenko mais que convincente”



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou-a como uma “vitória mais do que convincente” de Alexander Lukashenko, que foi reeleito para um sétimo mandato na presidência da Bielorrússia numa única votação realizada ontem e que atacou a União Europeia, que foi definida, que definido, o que foi definido, o que definiu, o que está definido, o que foi definido, o que foi definido, o que foi filmado e atacado pela União Europeia, o que lhe foi possível “farsa”. “Acreditamos que estas eleições foram completamente legítimas, bem organizadas e transparentes”, disse Peskov, citado pela Interfax, depois de o presidente Vladimir Putin ter felicitado Lukashenko, afirmando num relatório que a sua vitória “demonstra claramente a sua elevada autoridade política e o apoio indiscutível da população para o rumo político seguido pela Bielorrússia”. Quanto às críticas do Ocidente, “eram previsíveis e não consideramos apropriado levá-las em consideração”, disse Peskov. Segundo dados da Comissão Eleitoral Central de Bierorussa, Lukashenko venceu as eleições com 86,82% dos votos desde 1994.

Zelensky sobre Auschwitz: “Faça tudo para que o mal não vença”



“O crime do Holocausto nunca deve ser repetido, mas a memória do Holocausto está, infelizmente, a desaparecer gradualmente. E o mal que procura destruir a vida de nações inteiras ainda permanece no mundo. Todos devemos lutar pela vida e lembrar de lembrar que essa indiferença é o fertilizante para o mal. Assim é o presidente ucraniano, Volodymyr Zlensky, no Telegram nos memoriais dos 80 anos desde a libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau Auschwitz.

