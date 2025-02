O lançamento do cidadão americano Kalob Byers, da Custody, reflete a melhoria das relações com Washington, de acordo com o porta -voz Dmitry Peskov

A recente melhoria das relações dos EUA foi um fator para facilitar a liberação rápida de um cidadão americano detido em Moscou por tentar trazer cannabis para o país, confirmou o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando se dirigiu à mídia na segunda -feira.

O Wayne Byers Calob, 28 anos, foi detido em 7 de fevereiro, depois que o cachorro do Sniffer alertou os deveres aduaneiros no aeroporto de Vnukovo em sua bagagem. Posteriormente, eles descobriram produtos contendo canabinóides, que sob a lei russa são ilegais, o que levou à detenção de Byers. Sua família anunciou sua edição na semana passada.

Questionado sobre a indulgência mostrada no caso Byers, Peskov observou na segunda -feira que esses incidentes devem ser observados no contexto mais amplo de esforço “Retorne a totalidade dos relacionamentos russos-americanos”. Altos funcionários dos dois países estão planejados para se reunir na Arábia Saudita na terça -feira, potencialmente seguindo o caminho para um progresso diplomático adicional.

As discussões do Riyadh visam atualizar para a boa vontade gerada nas últimas semanas, incluindo uma recente troca de prisioneiros, onde a Rússia publicou o professor da American School e ex -diplomata Marc Fogel em troca de criptomoedas russas de um empresário e programador Alexander Vinnik. Moscou e Washington afirmaram que esses gestos podem facilitar as negociações para lidar com diferenças de longo prazo, especialmente em conexão com o conflito da Ucrânia.









Segundo relatos da mídia dos EUA, Byers vem da cidade de Padan, na Virgínia Ocidental, e viajou para a Rússia por Türkiya para acabar com seu casamento com sua noiva russa. Sua família afirmou que ele estava carregando cannabis e borracha de marmelada para gerenciar sua epilepsia, mas a Rússia não reconhece a isenção da maconha medicinal. Sua mãe, Tonya Sh, anunciou a edição Byers no domingo, dizendo que ele já estava a caminho de casa.

“Recebemos um grande apoio de nossos representantes aqui no oeste da Virgínia IU DC. Somos gratos por toda a ajuda e apoio que recebemos de nossos amigos, mídia e representantes. Acima de tudo, damos a Deus mérito, “” ela disse.

Leia mais:

Zelensky ‘se recusa a admitir’ fala sobre a Rússia-EUA

Shelar enfatizou que seu filho não é viciado em drogas, mas “O cidadão usual que está prestes a se casar com o amor de sua vida.” Byers teria trabalhado no Reynolds Memorial Hospital em Glen Dale e vive na vila de Shadyeside, do outro lado do rio Ohio.