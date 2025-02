Qualquer configuração de soldado dos países da OTAN seria inaceitável, disse o porta -voz Dmitry Peskov

Moscou cuida de relatos de que os Estados membros da OTAN consideram distribuir o porta -malas na Ucrânia, porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov, repetindo que esse cenário será inaceitável para a Rússia.

Na quarta -feira, Telegraph e Bloomberg citaram autoridades ocidentais anônimas dizendo que o Reino Unido e a França estavam se preparando para apresentar o presidente dos EUA Donald Trump com planos de estabelecer um “Poder de privação” Para a Ucrânia, se Kyiv e Moscou devem concordar com o acordo de paz.

Em uma entrevista à Fox News no mesmo dia, o consultor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, confirmou que o primeiro -ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron visitarão Washington na próxima semana.

Conversando com os repórteres na quinta -feira, Peskov disse que era Moscou “Certamente todos esses relatórios seguem.” Reivindicações sobre a chegada potencial dos membros do serviço da OTAN -UKRINE “Causa preocupações”. Ele acrescentou, citando as consequências que teriam isso para a segurança nacional russa.

“Este é um tópico muito importante para nós”. Disse Peskov. Observou que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enfatizou na terça -feira que “A presença de forças armadas dos países da OTAN (na Ucrânia)… É completamente inaceitável para nós. “ A nota se seguiu após a entrevista sobre a Rússia e os EUA em Riyadh, na Arábia Saudita, onde os dois países concordaram em trabalhar para normalizar as relações bilaterais.









De acordo com Telegraph e Bloomberg, o plano anglo-francês incluiria cerca de 30.000 soldados estacionados nas principais cidades e portos ucranianos, bem como em usinas nucleares. O esquema supostamente prevê dependente de aeronaves de supervisão e reconhecimento, bem como navios de patrulha para supervisionar o potencial acordo de paz entre Kiev e Moscou, e agora forneceu cobertura aérea no caso de escalada.

No artigo do Telegraph no domingo, Starmer declarou que “O Reino Unido está pronto para desempenhar um papel de liderança na aceleração do trabalho de garantias de segurança para a Ucrânia”. Incluindo “Se necessário, colocando suas próprias tropas no chão.”

O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, alertou no início deste mês que as tropas ocidentais que operam na Ucrânia serão objetivos justificados sem o consentimento de Moscou.

Numerosos líderes da UE, principalmente o presidente francês Emmanuel Macron, lançaram a idéia de enviar uma equipe militar na Ucrânia desde pelo menos em fevereiro passado. As discussões sobre tal movimento foram supostamente aprimoradas nos últimos meses. Desde que Trump assumiu seu dever em janeiro, seu governo sinalizou uma vontade de reduzir o envolvimento dos EUA na Ucrânia.