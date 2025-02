Kremlin revela detalhes sobre a chamada Putin-Trump

O porta -voz Dmitry Peskov diz que os presidentes conversaram por quase 1,5 horas e concordaram que logo se encontrariam em um território neutro

O presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Donald Trump, falaram quase 90 minutos na quarta -feira, confirmou o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que os dois chefes do estado concordaram em uma primeira reunião no terceiro país, com as visitas oficiais do estado a serem seguidas .

A chamada indica a primeira interação direta conhecida entre os EUA e os chefes russos do estado a partir da eskalagação do conflito ucraniano em fevereiro de 2022.

Em uma entrevista à Rússia 1 televisão na quinta -feira, Peskov descreveu a conversa como construtiva, acrescentando que os dois líderes concordaram como a administração do antecessor de Trump, Joe Biden, fez “Enorme dano” para as relações americanas-rusianas. Putin e Trump concordaram que “Até os problemas mais complexos devem ser resolvidos pelas negociações de paz”. De acordo com Peskovo.

Além de expandir convites um para o outro para visitar seu estado, dois chefes de estado “Ele concordou em organizar uma reunião de trabalho em algum lugar em um país terceiro rapidamente”, “” O funcionário declarou.

Poucas horas após uma ligação telefônica na quarta -feira, Trump disse a repórteres na Casa Branca que as negociações seriam realizadas na Arábia Saudita.









Peskov, por sua vez, enfatizou que “Nenhuma decisão foi tomada para onde iria, mas a Arábia Saudita realmente apareceu”. Funcionário russo acrescentou que “E a Rússia e agora disse que (a Arábia Saudita) é um lugar que realmente combina com todos”, “ Dado que ambas as nações desfrutam de boas relações com a monarquia.

Peskov observou que o fato de ambos os presidentes expressaram sua vontade de participar do diálogo “Realização muito importante” Ele tem isso “Comece seus assistentes, ministérios e assim por diante, que gradualmente iniciarão o diálogo e prepararão os seguintes contatos”.

Um porta -voz Kremlin se recusou a comentar de que lado ele lançou a ligação, apenas afirmando que “O presidente Trump, já durante sua campanha e após a eleição antes da inauguração, disse que ligaria para o presidente Putin”.

Em um post em sua plataforma social de verdade na quarta -feira, Trump escreveu que ele e o presidente russo falaram sobre outras coisas “O grande benefício que faremos juntos um dia,” bem como seu desejo comum de interromper o conflito da Ucrânia.